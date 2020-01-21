環保署長當過台電董事…5環委迴避

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左）在環評大會休息時間，向環保署副署長蔡鴻德（右）質疑空品標準過於寬鬆。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

環評大會昨審查「台中發電廠新建燃氣機組計畫」，環保署長張子敬昨因「利益迴避」未出面主持會議，才爆出張子敬在二○一五年曾擔任過兩年的台電董事，環團質疑「是否會間接干預環保署內審查？」更有另外四名環評委員因為曾經或正在接台電相關案件，也迴避出席環評大會。

張子敬昨未接電話。環保署綜合計畫處長劉宗勇則回應，對於環評審查案件有利害關係的委員都必須迴避，張子敬也已依照環評審查委員會組織章程規定，與審查開發計畫有利害關係的委員，應迴避討論與表決。

另外還有江康鈺、吳義林、游勝傑、李育明等四名環評委員因利益關係申請迴避審查此案，加上張子敬就是五名環委。由於環評大會向來都由環保署長主持，張子敬昨卻未出席，在彰化環保聯盟總幹事施月英提程序問題追問下，張子敬曾任台電董事一事才首度曝光。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，廿一名環委就高達五名要利益迴避，未來還有更多能源政策開發案，環委迴避率卻這麼高，顯然環委組成是有問題的，將來通過的環評案件恐失去公信力。

雖然張子敬迴避審查，但施月英仍質疑，張子敬會不會間接干預環保署內審查，導致環評審查不公？但環保署僅多次回應「已利益迴避」。