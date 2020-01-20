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中火新建燃氣機組環評過關 台電：四部燃煤機組轉備用

2020-01-20 21:42經濟日報 記者林于蘅／即時報導

環保署20日召開環評審查委員會，審查通過「台中發電廠新建燃氣機組計畫」，台電表示，「增氣減煤」的做法符合國人期待，也能兼顧穩定供電及空氣品質，將遵照環評承諾執行計畫，未來台中電廠新增二部燃氣機組上線後，四部燃煤機組將陸續轉為備用。

台電預估，未來二部燃氣機組上線、四部燃煤轉備用後，中火以「二氣六煤」運轉加上環保改善作為，污染物排放將可減少64%至72%，減排成效顯著。台電進一步指出，四部燃煤機組轉備用後，必須同時滿足三條件才能啟用：第一，不能在空污季期間使用，第二，空氣品質指數（AQI）須要小於100，第三，備轉容量率需低於8%。

台電強調，依據環保署評估，AQI小於100顯示擴散條件較佳，污染物較不易累積。

針對外界質疑，中火機組「只增不減」，未汰除燃煤機組；台電表示，燃煤機組扮演「救火隊」關鍵角色，當其他機組發生故障等突發狀況，或天災影響導致備轉容量率偏低時，燃煤機組可以救急保有電力調度彈性。換言之，真正有需要時才會動用備用機組，且最多只會啟動二部，啟用機率甚低。

台電指出，目前中火的燃煤機組尚未到達除役年限，基於供電穩定的安全與必要性，既有機組不宜提前除役。

台電表示，將持續努力投入燃煤機組之空污防制設備改善，目前燃煤機組之排放量均符合甚至低於中央與地方標準，加上中火未來朝增氣減煤方向邁進，完成穩定供電與能源轉型的使命。

至於新建燃氣機組是否影響中火周遭海域生態，台電指出，除既有的環境監測計畫，未來會針對中火周邊海域生態及水質依照本案環評承諾項目進行監測，並全力配合中央跨部會單位進行相關海域評估調查，遵循相關保育措施。

台電表示，20日環評大會順利通過台中電廠新增二部燃氣機組計畫，台電將會依據審查結論切實執行，也將讓中火燃氣機組順利準時上線，落實國家增氣減煤的能源政策。

台電環評供電

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