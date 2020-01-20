台灣的老人為何害怕退休？ 網分析：有目標才能活

一名網友在PTT中PO文表示，他認為台灣有許多有錢的長輩還是拚命工作不願退休，因此他好奇詢問網友「台灣的老人是不是都不喜歡退休？」示意圖／ingimage 分享 facebook

現今許多人都為了退休後能有足夠的資金安享晚年，因此拚命的工作存錢，就連到適當退休年齡的長輩們，都可能會延後退休年齡。昨（19）日就有一名網友在PTT上PO文表示，他認為台灣一堆老人到了70幾歲都還是一直想工作，甚至很多身體一堆病的長輩都還是不想退休，自己雖然能理解那些經濟吃緊的家庭只能一直持續工作，但是還是無法理解為何很多有錢的老人還是拚命工作，於是好奇詢問廣大網友「台灣有錢的老人為什麼那麼害怕退休？」

原PO在文中提到，台灣仍有許多有錢的老人還是拚命工作，他舉例像是客家人妙禪師父，全身都是病而且也已71歲，但仍每週日拖著病體開法會，因此他不能理解「多賺那幾百億能幹嘛？」，並接著問「台灣的老人是不是都不喜歡退休？」

有許多網友對此留言表示，「人要有目標才有精神活下去，所以當然要不斷的工作啊」、「太早退休反而容易老人癡呆或失智」、「退休之後沒事做，當然就要繼續賺錢」、「沒目標太閒的日子是很無聊的」、「還有兒子孫子要養當然不能退休」、「有些老人怕退休後沒人陪，所以只能一直工作」。

但網友討論的「台灣老人害怕退休拚命工作」並非全面狀況，實際上台灣人平均退休年齡在全世界國家中可算是早退前段班，依行政院主計總處統計，台灣2018年的勞動參與率為59.0%，只比法國的55.9%及義大利的49.9%高，甚至低於超高齡化社會日本的61.5%。其中造成台灣整體勞動率長期偏低，與國人較早退休有關，以公務人員75制為例，如果25歲進入公務單位，50歲就可退休。勞保老年給付請領條件也有如年資滿15年、年滿55歲，或滿25年、年滿50歲就可以請領，因此造成國人退休年齡普遍偏低。

再根據主計總處「台灣勞工平均退休年齡」統計，2018年台灣勞工的平均退休年齡為61.2，而經濟合作暨發展組織（OECD）的資料顯示，日本、南韓等鄰近國家的實際退休年齡都比我國晚上許多，不過在台灣軍公教年改後，請領退休金改為85制，以及勞保年金的請領年齡也逐年提高到65歲後，未來國人退休年齡延後的趨勢也會轉為明顯。