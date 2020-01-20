親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷，歐盟商會強烈抨擊

年改政策做微調？ 蔡英文回應有玄機

Obike慘消失YouBike卻聲勢看漲 網曝2大關鍵因素

2020-01-20 21:08聯合新聞網 綜合報導

YouBike2.0採珍珠白及黃色、輕樁車柱和太陽能充電。記者陳柏亨／攝影
YouBike2.0採珍珠白及黃色、輕樁車柱和太陽能充電。記者陳柏亨／攝影
分享

隨著各大捷運站遍布雙北的微笑單車YouBike，近日才於公館試辦YouBike 2.0的升級版服務。過去就連台北市長柯文哲都不看好的YouBike，究竟是如何轉虧為盈，有網友對此也產生興趣。一名網友就在社群網站上發文問到，為什麼YouBike可以成功盈利，風行一時的Obike卻消失得無影無蹤呢？對此，網友除了將答案指向企業服務外，人性考量也是一大因素。

一名網友在ptt上發文說到，台北市公共自行車YouBike現在可以說是巨大公司的小金雞，一年獲利超過2億，但過去甚至連台北市長柯文哲都認為它有一天遲早會被來自新加坡的共享單車Obike打敗。究竟是什麼因素讓YouBike從虧損到成功盈利，還能為台北市政府帶來龐大的建設基金，而Obike卻落到全變廢鐵的下場？

對此，網友紛紛將矛頭指向企業服務，「Obike沒認真經營阿，車爛又沒維修」、「Obike難騎到爆炸」、「Obike真的不好騎」，相對地天天都有人維修的YouBike就大獲好評，有網友就說到「YouBike（車體）雖然也是爛，但是有維護保養，至少堪用」。也有網友提及，「YouBike是公股、Obike是私人企業，當然得道升天啊」，認為若是沒有台北市政府的補助，YouBike也很難存活下去。

不少網友則表示，沒有將「人性」納入考量，是Obike失敗的最大因素之一，直言「Obike絕對是被台灣人素質搞垮的」、「Obike在全世界99%的地方都會失敗吧」。由於Obike標榜「隨地借、隨地還」，因此許多民眾都亂停車，甚至因為佔用機車停車格，引起民怨。

事實上過去YouBike連續虧損了3年，在Obike剛進入台灣市場時，台北市長柯文哲更曾誤判大嘆「Obike會把YouBike給消滅掉」。在全球共享產品不斷失敗的浪潮下，YouBike靠著市政府政策的支持、車體耐用便民的設計、完善的管理系統以及可以全天監控車況的資訊科技等優勢，在公共自行車的市場中屹立不搖。

網友在ptt上發文詢問網友看法。圖/ptt
網友在ptt上發文詢問網友看法。圖/ptt
分享

YouBikeoBike柯文哲PTT

延伸閱讀

驚悚！少年潛水手臂被卡住 四肢變藍紫色慘死

長大反而不敢吃！網曝小時候最愛「這道」長大狂...

離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關...

掃QR即可開鎖 YouBike2.0體驗：貼...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

環保署長曾任台電董事 中火擴建案通過環評爆爭議

2020-01-20 22:30

中火新機組環評過關 盧秀燕：憤怒抗議，不能接受

2020-01-20 20:53

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

台灣的老人為何害怕退休？ 網分析：有目標才能活

2020-01-20 22:12

終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21

外送員爭權益 foodpanda提出三點回應

2020-01-20 16:00

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

要員工不能隨便跳槽 法定須給合理補償

2020-01-20 14:42

競業禁止條款未滿足4條件 約定無效

2020-01-20 14:42

環團：中火環評誤導 大開擴增煤電方便門

2020-01-20 14:42

台電：中火舊機組不除役 因應突發狀況

2020-01-20 14:42

中火環評大戰／中央若蠻幹 4縣市嗆抗爭

2020-01-20 14:42

中火燃氣機組闖關 中市：4燃煤機組須除役

2020-01-20 14:35

總統盃黑客松新亮點 我引進NASA資料

2020-01-20 14:02

第九屆立委將畢業 109年度中央政府總預算三讀通過

2020-01-20 13:58

半導體及風電挹注 2019年僑外投資創10年次高

2020-01-20 12:49

抓住春節商機 經濟部廠商服務不打烊

2020-01-20 12:33

中火新建燃氣機組今環評闖關 台電副總親上火線說明

2020-01-20 12:03

中火新建燃氣機組環評闖關 彰化縣反對用縣民生命發電

2020-01-20 11:41

過年領鉅款免驚 內政部：可申請警方護鈔

2020-01-20 11:23

中火增燃氣機組今闖關 國民黨團：空汙受害不分藍綠

2020-01-20 11:16

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

2020-01-20 10:54

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

國泰金調查 民眾對景氣看法26個月來首度轉趨正向

2020-01-20 09:50

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:31

財經觀點／成立商業法院 可提高審理效率

2020-01-20 00:24

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

醫療、資源回收產業輸出 列入新南向目標

2020-01-19 23:27

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

專家看本周指標／美經濟將持續擴張

2020-01-19 22:51

論結合管制之申報門檻-以大聯大/文曄案為例

2020-01-14 07:00

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

再談大聯大公開收購文曄案—遵守正當法律程序才是建立典範

2020-01-15 07:00

文曄財報遭“打臉”？ 大聯大：四不一會，收購文曄非壟斷

2020-01-15 07:00

依法論法，大聯大收購文曄股權案不算結合

2020-01-15 07:00
看更多

熱門文章

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

退休高峰已過 中鋼：人力招募下半年才明朗

2020-01-20 15:13

三星想超車台積電？ 科技部長霸氣回：無法比

2020-01-20 19:31

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16

外送員爭權益 foodpanda提出三點回應

2020-01-20 16:00

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

Obike慘消失YouBike卻聲勢看漲 網曝2大關鍵因素

2020-01-20 21:08

財政部成立AI稅務團隊 打造機器人助理

2020-01-20 00:20

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

接軌世界潮流 財部成立AI稅務團隊

2020-01-19 23:28

中火新機組環評過關 盧秀燕：憤怒抗議，不能接受

2020-01-20 20:53

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

查帳查稅 「AI難取代人腦」

2020-01-20 00:22

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

英業達今年業內業外皆美 處分上海土地貢獻EPS 0.74元

2020-01-20 15:16

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

原相營收創新高 大股東迅捷投資持股增逾1成

2020-01-20 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top