Obike慘消失YouBike卻聲勢看漲 網曝2大關鍵因素

YouBike2.0採珍珠白及黃色、輕樁車柱和太陽能充電。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

隨著各大捷運站遍布雙北的微笑單車YouBike，近日才於公館試辦YouBike 2.0的升級版服務。過去就連台北市長柯文哲都不看好的YouBike，究竟是如何轉虧為盈，有網友對此也產生興趣。一名網友就在社群網站上發文問到，為什麼YouBike可以成功盈利，風行一時的Obike卻消失得無影無蹤呢？對此，網友除了將答案指向企業服務外，人性考量也是一大因素。

一名網友在ptt上發文說到，台北市公共自行車YouBike現在可以說是巨大公司的小金雞，一年獲利超過2億，但過去甚至連台北市長柯文哲都認為它有一天遲早會被來自新加坡的共享單車Obike打敗。究竟是什麼因素讓YouBike從虧損到成功盈利，還能為台北市政府帶來龐大的建設基金，而Obike卻落到全變廢鐵的下場？

對此，網友紛紛將矛頭指向企業服務，「Obike沒認真經營阿，車爛又沒維修」、「Obike難騎到爆炸」、「Obike真的不好騎」，相對地天天都有人維修的YouBike就大獲好評，有網友就說到「YouBike（車體）雖然也是爛，但是有維護保養，至少堪用」。也有網友提及，「YouBike是公股、Obike是私人企業，當然得道升天啊」，認為若是沒有台北市政府的補助，YouBike也很難存活下去。

不少網友則表示，沒有將「人性」納入考量，是Obike失敗的最大因素之一，直言「Obike絕對是被台灣人素質搞垮的」、「Obike在全世界99%的地方都會失敗吧」。由於Obike標榜「隨地借、隨地還」，因此許多民眾都亂停車，甚至因為佔用機車停車格，引起民怨。

事實上過去YouBike連續虧損了3年，在Obike剛進入台灣市場時，台北市長柯文哲更曾誤判大嘆「Obike會把YouBike給消滅掉」。在全球共享產品不斷失敗的浪潮下，YouBike靠著市政府政策的支持、車體耐用便民的設計、完善的管理系統以及可以全天監控車況的資訊科技等優勢，在公共自行車的市場中屹立不搖。