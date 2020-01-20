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中火新增兩部燃氣機組 爭議聲中環評過關

2020-01-20 19:16經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

配合減煤增氣能源轉型政策，台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，今（20）日在環評大會闖關，最後經長達五小時討論，在經濟部次長曾文生承諾兩部舊機組全年啟動時間不超過240小時後，環評委員才同意讓此案過關。

目前中火有十部燃煤機組，台電預計新增兩部燃氣機組，希望2024年、2025年分別提供裝置容量各約130萬瓩，並讓四部舊燃煤機組轉為備用。但台中市政府認為，四部舊機組應立即除役，而非僅轉為備用，對台電表達強烈抗議，成為最大爭議點。

曾文生今日在會中表示，台電已承諾，四部備用舊燃煤機組保證秋冬季不運轉，春夏季只有當備轉容量低於8%時才會啟動，此外若空氣品質指數（AQI）超過100，也就是空品亮橘燈時，備用機組就不得使用。

台電今日也再加碼承諾，四部舊燃煤機組中，最多只啟動兩部。而曾文生後續又在閉門會議中進一步加碼，兩部燃煤機組全年啟動時間不超過十天或240小時，僅用以因應大機組跳掉、電廠饋線出問題等特殊狀況。

曾文生也強調，兩部燃氣機組若能夠如期商轉，在減煤增氣下，對於空汙改善也會有所幫助。

今日台中市、彰化縣、南投縣等中部縣市副縣長，都親自出席環評大會坐鎮，表達希望四部舊燃煤機組應立即淘汰、除役，不能轉為備用，避免繼續對中部地區民眾健康造成影響。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則指出，以現行台灣空品標準來看，空品亮橘燈時不運轉的條件太寬鬆，呼籲台電將承諾改為空品亮黃燈時不運轉，甚至當空品亮綠燈時也實施有條件運轉。

今日會議中，台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民極力要求環評大會，不應通過此案，楊澤民、葉光芃一度堅持參與閉門會議，環評大會一度中斷，曾文生也一度負氣離席，直到最後進入決議階段時，才回到會議現場繼續討論。

台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，今（20）日在環評大會闖關。攝影／記者翁...
台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，今（20）日在環評大會闖關。攝影／記者翁至威
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