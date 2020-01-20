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終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

終止連13黑！經濟部今（20）日公布去年12月外銷訂單金額437.8億美元，年增0.9%，符合預期。不過，2019年全年外銷訂單仍為負成長，累計金額為4,845.6億美元，年減5.3％。

經濟部統計處說明，外銷訂單統計包括業者接單後在國內生產及交由海外生產者，因此訂單生產後並未全經由我國海關出口；去年12月訂單金額中有 53.7%在海外生產。

經濟部統計處預估，2020年1月外銷訂單金額約360億至370億美元，年減11.1%至年減8.6%，主因去年春節期間月分不同，季節性因素使1月減幅預估較大。

統計處指出，雖然去年12月資訊通信及電子產品出貨高峰已過，接單較上月減少，但傳統貨品隨元春備貨需求啟動，接單普遍較上月回升；與上年同月比較，因5G通訊及高效能運算需求成長，加上比較基期相對亦低，傳統貨品減幅收斂，致去年12月外銷訂單年增0.9%，為2018年11月以來首次轉正。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品因智慧手機、5G通訊等接單成長，分別年增0.4%及4.7%；光學器材因中國大陸面板產能開出，市場供過於求，面板價格仍低，年減8.8%，惟減幅已縮小。

傳統貨品方面，因全球景氣仍顯疲弱，市場需求減少，加上產品價格仍低於上年同期，致基本金屬年減6.5%、塑橡膠製品年減5.2%、化學品年減8.1%，惟機械因美中貿易紛爭情勢緩和，漸次恢復投資動能，年增5.1%，為連續13個月負成長後首次轉正。

經濟部指出，2019年受美中貿易紛爭干擾、全球貿易保護主義興起及國際原材物料下 跌影響，傳統貨品接單明顯衰退，科技類產品亦因智慧手機漸趨飽和、 筆電、伺服器接單減緩，加上面板市場供過於求，價格走跌，致全年接單亦呈負成長。雖12月份隨美中貿易紛爭情勢緩和，接單動能略有回溫，惟全年外銷接單4,845.6億美元，仍較2018年減5.3%。

展望未來，第1季為電子產業淡季，加上全球經濟成長平疲，需求仍緩，恐抑制接單成長動能，惟美中貿易緊張情勢趨於緩和，國際油價、鋼價回升，有助緩解市場觀望氣氛，加上5G 通訊、人工智慧、高效能運算、物聯網等新興科技需求持續擴增，可望挹注接單動能升溫。

終止連13黑！經濟部今（20）日公布去年12月外銷訂單金額437.8億美元，年增...
終止連13黑！經濟部今（20）日公布去年12月外銷訂單金額437.8億美元，年增0.9%，符合預期。不過，2019年全年外銷訂單仍為負成長，累計金額為4,845.6億美元，年減5.3％。圖／經濟部提供
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