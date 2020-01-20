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總統盃黑客松新亮點 我引進NASA資料

2020-01-20 14:02台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

蔡志宏表示，本屆黑客松主題以「全球永續發展目標」為主軸。（photo by擷自臉...
蔡志宏表示，本屆黑客松主題以「全球永續發展目標」為主軸。（photo by擷自臉書粉絲團）
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為了鼓勵公民組隊解決政府面臨的問題，並與全球接軌，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏20日在《109年總統盃黑客松》線上發布會表示，本屆黑客松主題以「全球永續發展目標」為主軸，而今年的最大亮點就是，資料國際化和全球化，台灣引進NASA的資料，可以從太空看地球。

為什麼辦黑客松

蔡志宏表示，總統盃黑客松是國家最高層級的競賽，主要是讓公民組隊來提提出政府在台灣社會各階層中，應該解決的問題。他指出，本屆主題為「全球永續發展目標」，大家可以運用政府以及民間的資料，一起來把這些相關的問題，用數據、公民協力的方式提出解決方案。

為什麼會舉辦這樣子的活動？蔡志宏則表示，過去政府部門要啟動一些問題的解決方案面臨幾個問題，第一蒐集的資訊與問題的廣度常常有所不足，第二，整個政府編列預算的程序非常的冗長，至少花到兩、三年的時間，因此才會透過黑客馬拉松活動快速把有能力的團隊聚集在一起，一同尋找解決問題的方案。

黑客松3大亮點

蔡志宏提到，今年因為與世界接軌，因此以聯合國所制訂17個永續發展目標來檢視，台灣目前有沒有哪些體制可以更加改善，以達成民眾所期待的未來的一個理想的家園。

至於今年的3大亮點，蔡志宏表示，今年最大亮點就是資料國際化和全球化，引進NASA的資料，可以從太空看地球；第二亮點是政府會經過許願池來確定大家的聚焦的提案給予加分；第三亮點則會讓過去的入選的團隊，分享他們落實的經驗，來激勵大家，讓大家在提案成型的腳步上面，可以走得更加踏實。

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黑客松太空NASA

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