第九屆立委將畢業 109年度中央政府總預算三讀通過

立法院今（20）日召開院會，審議109年度中央政府總預算案，原列歲出總額約新台幣2兆1,022億元，經院會三讀通過，減列246億元，刪減比例1.17%，成為第九屆立委的畢業禮物，「畢業」的委員們，也紛紛登記上台發表「畢業」感言。

第九屆立委今日上午召開最後一次院會，最後一次處理的畢業法案，為109年度中央政府總預算案。據審查報告指出，109年度總預算歲出編列2兆1,022億元，歲入同為2兆1,022億元，乃近22年來首度達到收支平衡。

針對總預算案，原先各黨團總共提案數高達2,473案，經過行政部門連日積極與各提案立法院辦公室溝通後，刪減至1,203案，後來再經過兩天兩度朝野協商後，完成通案及各委員會的提案處理，並在今日。

院會在過程中宣讀各黨團同意的非保留部分的預算均予通過，後對朝野先前未達成共識部分，在進行溝通後，各在野黨團陸續撤案，並各自推派代表發言，最後針對無共識部分逐案表決，民進黨團也以人數優勢，順利通過。

針對未達成共識的凍結案表決結果，包括內政部所編列新式數位身分證相關預算4億2,768萬元，在野黨團原提案減列，後表決通過民進黨團版本，以凍結一成約4,000萬元預算作收。

在三讀總預算案後，即將卸任的院長蘇嘉全與即將「畢業」的立委們，輪流發表「畢業感言」，立委們在台下紛紛合影留念，現場氣氛離情依依與溫暖；此外，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁及秘書長李孟諺，也依例前往立法院致謝，並與執政黨委員們合照留念。