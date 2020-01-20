中火新建燃氣機組今環評闖關 台電副總親上火線說明

台電與台中市政府的中火攻防戰，今（20）日再度開戰。配合減煤增氣能源轉型政策，台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，今日將於環評大會闖關，依據台電所提計畫，其中四部舊燃煤機組僅轉為備用，不立即除役，先前引發台中市政府強烈反彈，預料將成為最大爭議點。

對此，台電副總徐造華表示，四部舊燃煤機組轉為備用不除役，才能因應突發狀況，包括像是機組大修，或是氣溫突然升高用電量大增時，可以較彈性的進行機組調度。且依據台電計畫，中火將新建二部燃氣機組，預計最快第一部燃氣機組2023年就可以併聯發電。

台中電廠新增二部燃氣機組計畫環評今日進入環評大會審查，徐造華指出，增加天然氣發電，減少燃煤發電是人民期待，而穩定供電也是民眾所需，未來台中電廠新增二部燃氣機組上線後，會有四部燃煤機組轉為備用，這是增氣減煤並兼顧穩定供電的務實做法。

同時，台電也承諾備用機組在達到一定條件前不得使用，以希望化解疑慮。徐造華進一步指出，四部舊燃煤機組啟用，必需符合四個要素，第一不能在空汙季期間使用，第二空品的AQI須要小於100，第三備轉容量率需低於8%，第四是最多只能啟用二部舊燃煤機組。

徐造華表示，其實就像籃球賽一樣，當有球員體力不支或受傷時，需有人可立即上場，就是扮演救火隊的角色，四部舊燃煤機組啟用，以便在機組發生故障等突發狀況或受天災影響導致備轉容量率偏低時救急，以保有電力調度彈性，真正有需要才會啟用。

徐造華進一步指出，預估燃氣機組上線、四部燃煤轉備用後，在二部天然氣與六部燃煤機組運轉下，加上環保改善作為，中火汙染物排放將減少六至七成，減排成效顯著。

徐造華亦指出，依據台電計畫，中火將新建二部燃氣機組，預計最快第一部燃氣機組2023年就可以併聯發電，並於2024年、2025年正式商轉，分別提供裝置容量各約130萬瓩，以維持供電穩定與法定備用容量率15%目標。

徐造華表示，燃氣機組上來，增加天然氣發電，燃煤就會減少，讓燃煤機組轉為備用，達到增氣減煤，也可改善空汙，有非常多好處，希望能獲得環評委員支持。