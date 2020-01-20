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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

中火新建燃氣機組環評闖關 彰化縣反對用縣民生命發電

2020-01-20 11:41聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組環評案，今天在環保署召開環評大會審查，彰化縣政府由副縣長洪榮章及環保局局長江培根參加，表達中央不能犧牲彰化鄉親的健康與生命發電，悍然反對台電中火增加燃氣機組卻又保留燃煤機組備用的做法，要求中央應該編列經費執行長期身受其害的彰化縣民眾健康檢查及進行健康風險評估工作。

彰化縣洪榮章副縣長表，彰化縣沿海多個鄉鎮，因空汙危害嚴重，罹患癌症比率偏高，健康飽受威脅，既然中央又一再宣稱推動風光發電綠能產業成果豐碩，台電也沒有表示會缺電的前提下，中央在增加新建2部燃氣機組，應同步除役及拆除等同發電量的1-4號燃煤機組，才能避免空污持續惡化、維護縣民健康！

另外，台中火力發電廠長久以來，大量以燃煤發電供應北部用電，對中部地區的環境品質與居民健康的影響應該重視並具體評估，請台電公司應編列經費執行中部地區民眾健康檢查及進行健康風險評估工作。

洪榮章強調，僅一水之隔的彰化縣，有眾多縣民飽受中火燃煤的空汙之苦，中央一再宣稱推動風光發電綠能產業不會浮現缺電危機，台中火力發電廠以高汙染性的燃煤火力發電，如今新增燃氣機組，取代的1-4號燃煤機組應該全數停役及拆除，另外現有的其他燃煤機組也希望能夠持續逐年遞減，才能友善環境、促進彰化縣民健康。

台中火力發電廠。照片／彰化縣政府提供
台中火力發電廠。照片／彰化縣政府提供
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火力發電廠台電空汙

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