中火增燃氣機組今闖關 國民黨團：空汙受害不分藍綠

環保署今天下午兩將舉行「台中發電廠新建燃氣機組計畫」環評會議，國民黨台中市議會黨團今天開記者會，強烈主張新增燃氣機組，一定要讓燃煤機組除役。黨團指出，空汙受害者不分藍綠，也沒有局外人，且擔心蔡英文總統連任後會一意孤行，呼籲環評委員維持前三次的決議，在沒有新的主張與證據時，駁回台電的申請。

台電新增燃氣機組並堅持燃煤機組備用不除役，三次環評初審遭環評委員打回票，今再度闖關。國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯表示，黨團反對只增不減，強烈呼籲環評委員嚴格把關，台電如果沒有提出新的證據，希望維持前面的決議，不要用備用來騙國人，要維護人民的生存權、呼吸權。

年輕議員黃健豪、羅廷瑋議員表示，目前已是大選後，執政黨不能再把中火空汙當作選舉議題，而是價值議題，黃強調不是反對新增機組，但主張汰舊再換燃氣機組。況且蔡總統都說不缺電，不知台電在怕什麼？

楊正中指出，中火將在廠區興建兩座燃氣機組，總裝置容量約260萬千瓦，相當於半個中火現在的發電量，這將是全球最大的火力發電廠！新機組超過4部舊燃煤機組的發電量，燃煤機組理當除役。中火在台中，台中人委曲還不能求全。且未來電價會不會漲？應該說清楚。

劉士州說，台灣能源政策應該好好檢視，好好思考，全民希望蔡英文總統連任，不要為所欲為，要拿出良心如何有效供電與減汙，可以拿核電備役，而不是燃氣機組，不要再繼續殘害中部人的健康。

張廖乃綸說，既要增加兩部燃氣機組，卻還花93億改善老舊燃煤機組，代表未來還是會繼續用燃煤發電！台電難道怕「斷氣？」如蔡總統所說，台灣不缺電，請不要一直燒煤，給台中好空氣，