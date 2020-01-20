中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

台中火力發電廠新建兩部燃氣機組計畫今天下午在環保署闖關。台中市政府強烈反彈的四部舊燃煤機組備用不立即除役，將成為今天環評大會的最大爭議點。環保署表示，討論的重點在於新建的燃氣機組汙染排放量是否減量，將是環評通過與否的最大關鍵。

下午的環評大會由於環保署長張子敬迴避，因此由副署長蔡鴻德主持。蔡鴻德表示，平常心看待，討論的重點在於新的燃氣機組能達到多少的減少排放效果，開發單位必須對環評委員有所交代。21名環評委員出席過半數才能開會，若要表決也須達出席人數半數以上才能決議。

外界質疑環保署趕在年前排中火環評大會，是加快中火環評時程。環保署綜合計畫處處長劉宗勇表示，一般環評大會排在周三，因本周三隔天就放年假，因此和委員協調才調動會議時間，改為今天，方便委員和相關機關來台北開會，沒有什麼特別原因。

劉宗勇表示，環保署會尊重決議與結果，在燃煤機組備用的情況下，新的燃氣機組運作排放出的汙染量是否比原來的少，燃氣機組和燃煤機組如何抵換會是下午討論的關鍵。

台電之前在環評專案小組審查時承諾，燃煤機組備用條件之一是「AQI100以上，空品亮橘燈時不運轉」，才會操作燃煤機組。

環保署空保處長蔡孟裕表示，當然AQI愈低對人體愈好，環保署過去幾年，也致力於減少汙染濃度，從2015年PM2.5平均每立方公尺排放22微克，到去年降為16.3微克，就是希望降低環境中的汙染濃度；當AQI小於100以下，代表擴散條件比較好，汙染物比較不會累積，此時操作燃煤機組對環境影響相對較低。