中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

台中火力發電廠新增燃氣機組計畫今下午闖關環評大會，台中市環保局長吳志超將親自出席，「汰舊換新」是台中市政府的唯一選項，市府不反對新增燃氣機組，但前提是一定要讓4部燃煤機組除役，絕不接受備用選項。

「深澳都可以拉下來，為什麼中火不能汰舊換新？」吳志超說，中火是台灣第一、世界第二的燃煤電廠，如果再新增兩部燃氣機組，發電量就成為世界最大，執政黨不要忘記「深澳電廠」急轉彎的民意教訓。

吳志超說，每到空汙季，中南部位於背風面，大氣擴散條件不好，空汙容易累積，加上台中已經有中火，承受全台供電的責任與汙染，為何還要再擴大發電量？就像家裡已經有10柱香，又要多插2柱香，「比較細」的香還是有空汙。

中火新增燃氣機組的環評初審會時，吳志超也親自出席，爭取「汰舊換新」列入審查事項，但最後未被採納，台中市長盧秀燕相當重視今下午的環評大會，指派副市長陳子敬親自出席，表達市府立場。

台中市環保局去年針對中火多次稽查，累積罰款上億元，市府也廢止中火2、3號燃煤機組的操作許可證，台電也訴諸行政救濟反制；中火大戰今天延燒到新增燃氣機組的環評大會，勢必上演攻防戰。

吳志超說，市府不反對新增燃氣機組，但從裝置容量來慨，至少要「汰換」4部燃煤機組，否則中火將變成世界最大的燃煤電廠，燃氣不代表沒有汙染，PM2.5、硫氧化物會下降，但氮氧化物、碳排量與燃煤機組差不多，氮氧化物也是PM2.5的前驅物質，新增燃氣卻不汰換燃煤，會讓中部空品更加惡化。