國泰金調查 民眾對景氣看法26個月來首度轉趨正向

國泰金今(20)日公布2020 年1 月國民經濟信心調查結果，民眾對景氣看法轉趨正向，為26 個月以來首度轉趨正向，薪資展望強勁，大額消費意願上揚；民眾對今年經濟成長率的預期樂觀，不擔憂今年通膨壓力。

國發會最新公布的11 月景氣對策信號從黃藍燈轉為綠燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣穩健走強，根據2020 年1 月國民經濟信心調查顯示，受美中達成第一階段貿易協議提振，本月的景氣現況與展望樂觀指數大幅上揚至8 及10，民眾對景氣看法26 個月以來首度轉趨正向。

另外，民眾薪資上漲預期指數也走高至11.3(12 月：4.3)，為調查以來高點。民眾對景氣展望與薪資調漲預期樂觀，令大額消費意願指數上揚至9.9(12 月：5.2)，顯示近期民眾消費意願強勁。

受美中貿易達成第一階段協議、台商投資回流等正面因素影響，及因應主計總處進行景氣5 年修正，國內外研究機構皆上調2020 年經濟成長；調查結果顯示民眾對於2020 年台灣經濟成長率的平均預期值為2.4%，高達83%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上。民眾對2020 年平均通膨預期值為0.88%，69%的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1%，不擔憂今年通膨壓力。

美中達成第一階段貿易協議，且半導體營收成長強勁，投資人風險情緒上揚，台股站穩12,000 關卡。調查結果顯示民眾股市樂觀指數大幅走高至-1.5(12 月：-7.8)，風險偏好指數亦上揚至5.1(12 月：-0.8)，顯示美中達成初步協議與景氣穩健走強，使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好提升。