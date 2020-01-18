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打卡新地標 行駛蘇花改可看到全台最美電塔

2020-01-18 12:08聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

全台最美電塔誕生，坐落宜蘭花蓮交界和平溪出海口，採用全白色系，外型以「生」古字為意象。民眾搭乘北迴鐵路、行駛蘇花改與既有的蘇花公路，都可看見這座打卡新地標，且是由民眾設計的作品。

台電表示，首座創意造型電塔興建歷時2年，除外觀亮眼，還肩負蘇花改（蘇花公路改善工程）特高壓供電重責，提供隧道通風、照明、儀控、安全設施等營運用電。

台電2015年首度舉辦電塔創意造型設計競賽，徵集顛覆既有電塔造型的創意發想，如今第一座民眾自己設計的創意造型電塔真的實現了。

台電說明，全台目前共有近2萬座電塔，合力搭起超過1萬3千公里輸電線路，電塔為民眾用電存在，卻不時被視為鄰避設施，因此2015年嘗試舉辦電塔設計競賽，「自己的電塔自己設計」。從50組團隊參賽中選出10名得獎作品，再經綜合評估景觀造型、結構建材、製造施工及維運等實際可行性後，最終選定由凱銳光電公司設計副理蔡可育設計的作品「生」。

台電表示，這座電塔全名叫「和仁-漢本線2號電塔」，是台電配合蘇花改特高壓用電需求引接線路新建的3座電塔之一，提供蘇花改路段觀音、谷風隧道的通風、照明、儀控及安全設施等營運用電，每小時可送電約23萬度。

此座電塔高48公尺，為呈現「生」字的漸變曲面外型，無法沿用既有電塔所採角鋼搭接，而須以較複雜的鋼構焊接再栓接成型，先在工廠將鋼板精準裁切彎成3D曲面並一片片焊接，接著再運到宜花交界現場組裝。

另外，因造型獨一無二，吊掛定位及調校皆需特別注意，甚至曾同時出動200噸、120噸及80噸等3台「重量級」吊車，組裝時間較既有電塔多出1倍，整體從細部設計、工廠產製、運輸到現場組裝，歷時2年。

設計師蔡可育是光電公司的設計副理，當初因沒嘗試過此類型設計、覺得有趣，因而報名電塔設計競賽，沒想到台電竟然「玩真的」，把自己得獎作品化身實際輸送電力的電塔，成為他作品中名符其實的「最大巨作」。

他說，作品發想自穩定電力與自然環境的共生結合，電塔彎曲結構部分參考現有橋樑設計，並以「生」古字向上生長的造形意象，連結設置地點的自然環境，期望呈現生生不息的循環意涵。

台電在蘇花改設首座造型電塔，採用全白色系，外型更以「生」古字為意象，由鋼構焊接再...
台電在蘇花改設首座造型電塔，採用全白色系，外型更以「生」古字為意象，由鋼構焊接再栓接成型，象徵台電努力提供生生不息的穩定電力。圖／台電提供
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台電曾在屏東潮州林後四林平地森林園區設了2座彩繪造型鐵塔，融入園區景觀及在地人文風情，圖為以台灣黑熊為主角的「台灣真英熊」。圖／台電提供
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普悠瑪行經全台最美電塔。圖／台電提供
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台電在宜蘭花蓮交界打造首座創意造型電塔，肩負蘇花改供電重責。圖／台電提供
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