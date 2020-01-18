台灣將走30年大運？謝金河：眼前迫切國安問題是這個..

財信傳媒董事長謝金河在臉書貼文，大約一年多前，正當美中貿易戰開打不久，晶華酒店董事長潘思亮董事長接受媒體訪問時表示，貿易戰開打，台灣與越南受惠，如果政府處理得宜，台灣每年GDP會增加1到2%，台灣會有30年大運。這是台灣第一個和他一起講30年大運的企業家。

他指出，大選過後，潘又有新見解，指台灣這一波的機會，是他回台30年來首度看到的轉捩點，台灣的黃金年代指日可待。潘思亮說蔡總統的勝選，很多人都覺得是香港的因素，但潘認為這是2018年民進黨敗選後，政府做了很大的改變，從過去側重轉型分配為主的政策，轉變成以拼經濟為主的政策；以經濟掛帥吸引台商。潘思亮認為政府真的變了，他認為政府能持續全力拼經濟的政策，台灣的黃金年代指日可待。

謝也說，另一個角度是過去30年，美國全力協助中國發展經濟，台灣被徹底邊緣化，這次台商回流，美國大型企業重新在台灣建立供應鏈，台美重新鏈結，而香港又有疑慮，澳門特區腹地不夠大，台灣再度成為外商投資新據點，這個趨勢才正要開始。

他表示，潘建議政府要全力鬆綁，強化吸引台商政策，解決五缺問題，尤其是鬆綁外國人來台限制，特別是科技界的白領人士，台灣最大的危機是「缺人」，企業找不到人，加上人口老化，生育率低，這是眼前最迫切的國安問題。