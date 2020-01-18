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美中簽協議…卜睿哲：美若技術管制 恐衝擊台灣

2020-01-18 00:05聯合報 華盛頓記者張加／十六日電

美國在台協會前理事主席卜睿哲16日指出，若川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，...
美國在台協會前理事主席卜睿哲16日指出，若川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，可能衝擊台灣政治經濟的核心。 圖／聯合報系資料照片
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美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲十六日指出，美中第一階段貿易協議並不包括技術管制，若美國川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，關切台積電與華為的關係，可能會衝擊台灣政治經濟的核心。針對台美經貿關係，淡江大學戰略所副教授黃介正表示，總統蔡英文高票連任，獲得民意授權，應立即解決美豬、美牛進口問題。

華府智庫「布魯金斯研究院」十六日舉行研討會，探討台灣大選的影響與意義，由卜睿哲主持，該智庫資深研究員懷特、黃介正等人與會。

關於美中簽署第一階段協議，以及即將展開的第二階段談判，是否影響美國對台政策，幾位學者認為第一階段沒有豐富內容；卜睿哲則提出，要留意第一階段協議未納入的議題，也就是技術管制。

卜睿哲指出，若川普政府對技術管制採取非常強硬的舉措，關切台積電與華為的關係，可能會衝擊台灣政治經濟的核心，對台影響仍有待觀察。

至於蔡英文是否應於第二任解決美豬、美牛進口問題，黃介正表示，國民黨對此議題的立場明確，既然民進黨贏了，民進黨就要解決問題；美豬、美牛一直是台美貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）會談取得進展的障礙，更不用說雙邊貿易協定（ＢＴＡ），台灣需要解決這個長久以來的問題。

黃介正指出，蔡英文獲得高票，獲得民意授權，如果蔡不做，未來總統不一定比她更容易解決問題，因此這是一個機會，蔡英文要盡快採取行動。

卜睿哲美豬川普貿易戰

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