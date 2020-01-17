經濟部預告工輔法子法 新北line協助未登記工廠納管

經濟部最新預告工廠管理輔導法相關子法，新北市政府今（17）日表示，因應數位時代，強化線上行政服務，新北經發局提供專屬line群組及專案專人服務，以解決業者面對未登記工廠申請納管相關作業的疑慮，也將協助轄內未登記工廠業者申請登記。

工廠管理輔導法於去（2019）年7月24日修正發布，以全面納管、就地輔導為原則，鼓勵2016年5月19日以前既存低污染的未登記工廠後續依修正條文申請納管，並接受政府後續輔導。

針對業者申請納管或申請特定工廠登記的方式，經濟部中部辦公室已發布預告，訂定特定工廠登記辦法、低污染認定基準等相關子法，除申請程序外也規定業者未來應繳交納管輔導金及營運管理金的計算方式。

新北市政府指出，符合申請資格的業者，可在法令預告期間先行查看法令內容，預先瞭解申請程序及應備文件。

有關經濟部最新預告子法，新北市經濟發展局今日表示，新北市業者面對未登記工廠申請納管相關作業的疑慮，可以加入新北市未登記工廠專屬的line群組上線提問。

新北市強調，轄內未登記工廠業者申請納管後，新北市經濟發展局也將提供專案專人服務，協助業者申請特定工廠登記。