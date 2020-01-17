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2020年春節期間出勤及工資給付 一次看懂

2020-01-17 14:00經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

農曆除夕、春節（農曆初一至初三）這四天均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給...
農曆除夕、春節（農曆初一至初三）這四天均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。路透
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勞動部今（17）日表示，農曆除夕、春節（農曆初一至初三）這四天均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依《勞動基準法》規定給付出勤工資。

勞動部說明，民間企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今（2020）年1月25日及26日（農曆初一、初二）適逢休息日與例假，應依《勞動基準法施行細則》第23條之1規定擇日補假。

又勞雇雙方如約定於1月28日及29日（農曆初四、初五）補假，以形成六天春節連假，因為補假當天性質為國定假日，因此，勞工如於1月28日及29日出勤者，雇主應加倍發給工資。至於1月25日出勤者，雇主應給付休息日加班費。

勞動部補充，民間企業如欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整為7天春節連假，可依照「八周彈性工時」規定，於「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」之程序後，將2020年2月15日的休息日與1月23日的工作日調整互換。

由於調整之後，1月23日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。

勞動部舉例，若勞雇雙方約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，補假日經協商約定為1月28日及29日，並比照行政機關辦公日曆，運用「八周彈性工時」形成七天春節連假。

假設月薪36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷八小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤八小時，各日出勤工資給付規定如下

一、 1月23日（星期四）及1月25日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

二、 1月24日（星期五）及27日至29日（星期一至星期三）：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1,200元

三、 1月26日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部強調，2020年春節期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。

勞動部春節國定假日

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