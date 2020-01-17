台電一期風場首支鋼管樁完工 拚年底發電、年供3.6億度

離岸風機需設在海上，埋入海床作為穩固地基的鋼管樁是核心關鍵，打好基礎才能依序裝上套筒桁架、連接段與風機上部結構，圖為台電離岸一期風場首隻國產鋼管樁。圖／台電提供 分享 facebook

台電風場建置再邁進，一期風場首支國產鋼管樁今（17）日完工，其餘下部結構、風機等設備正同步製造中，預計3月開始基地打樁與後續風機安裝，2020年底前正式併聯發電，預估可年發3.6億度電，相當於提供超過9萬戶一整年用電量。

台電表示，離岸風電示範風場位於彰化芳苑外海，將設置21部風機，每部裝置容量5.2MW（0.52萬瓩），總裝置容量109.2MW（10.92萬瓩），而鋼管樁等同穩固風機的關鍵地基。

台電說明，台灣海峽被評為全球最佳風場之一，一期離岸風電示範風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，2018年2月決標，由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，決標金額達249.9億元。

目前已陸續完成風機設置海域調查、地質鑽探及設備細部設計，現正全力投入風機與下部結構等設備製造；而一期計畫雖無國產化要求，但台電仍由統包商和國內大廠銘榮元公司合作風機水下基礎柱腳（鋼管樁），為國內離岸風電產業發展盡一份力。

台電指出，一座完整的海上風機包含上部與下部結構，上部包含風機的機艙、葉片與塔架，而下部結構則包含鋼管樁、套筒桁架（桁音同航）及連接段。

由於離岸風機設在海上，埋入海床作為穩固地基的鋼管樁是核心關鍵，打好基礎才能依序裝上套筒桁架、連接段與風機上部結構；而台電離岸一期風場所使用的風機，每一座需四根圓筒形的鋼管樁，長度則依據風場範圍水深16至28公尺的落差，而量身打造60至80公尺等不同長度。

離岸風機結構示意圖。圖／台電提供 分享 facebook

台電表示，離岸風機安裝最大困難是需要在海上作業，受天候海流影響極大，且每個設備都超巨大，還需預先搶下世界上為數不多的工作船，才可無縫接軌、順利安裝，台電預計3月中起進行鋼管樁打樁作業，目標6月陸續進行風機安裝，拚年底前完成21部風機設置，正式併聯發電且接受調度，屆時可年發3.6億度電。

台電推動海上離岸風力發電，今日上午於高雄港75號碼頭舉辦「台電一期離岸風電示範風場水下基礎首支鋼管樁完工典禮」，現場由經濟部國營事業委員會副主委吳豐盛、台電營建處處長張劉國、台電一期離岸風電工程統包商代表楊德諾執行長Jan Kop及鋼管樁製造廠銘榮元董事長廖晟合等人出席。