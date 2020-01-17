親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

謝忻主持尾牙「突然被關麥克風」下一秒台上暴哭

機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員赫見星宇宋仲基

Google台灣「第一號員工」簡立峰宣布退休 職務轉由多名主管共同負責

2020-01-17 10:59楊又肇

Google台灣稍早宣布，台灣董事總經理簡立峰博士將從今年1月31日起退休，原本職務將轉為多位主管制 (Multiple Site Lead Model)形式營運，分別由新任台灣總經理林雅芳在內多名主管共同負責Google於台灣地區整體營運規劃及重要決策。

分享

於2006年加入，簡立峰成為Google在台灣市場第一號員工，任內除了督導重要的研發工程專案以外，同時也負責Google在台灣營運業務拓展與規劃。

而在簡立峰於Google服務近14年內，Google台灣員工人數已經成長至超過2000人規模，同時也成為大型全球研發樞紐 (hub)，更持續在台灣招聘更多人才。同時，簡立峰在任內更推動包括Chrome OS、Android，以及硬體產品在台研發基地設立，並且促成Google台灣資料中心建置，此外更協助推動挖掘台灣人才、活絡產業經濟的Google智慧台灣計畫。

此外，簡立峰也從2016年起擔任行政院科技會報委員，並且向經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢，而在2012年也參與創立台灣網路暨電子商務產業發展協會 (TiEA)，並且擔任副理事長職位，目前則是榮譽副理事長身分，此外也多次擔任 AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣新創公司成長。

Google感謝簡立峰多年來為台灣市場付出，不僅讓Google在台營運蓬勃發展，同時也為台灣科技產業與教育帶來卓越貢獻。

因應Google在台規模快速成長，同時因應簡立峰退休，Google台灣將從即日起轉為多位主管制形式營運，分別由新任台灣總經理林雅芳在內多名主管共同負責Google於台灣地區整體營運規劃及重要決策。

同時，目前Google在台灣6個城市均設置辦公室，營運範圍分別涵蓋Pixel手機、Nest、Chrome OS、Android、雲端、晶片、YouTube、Google Play、廣告，以及Google設立於彰化的全球資料中心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

行政院Google

延伸閱讀

Google台灣董事總經理簡立峰 1月31日...

Google台灣第一號員工簡立峰 1月31日...

擴展旗下服務 微軟釋出基於Chromium架...

股價一路漲 Google母公司加入1兆美元俱...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

遠航欠薪水張綱維仍想拖 林佳龍：惡意停航還有刑責

2020-01-17 11:18

富比世台灣富豪榜郭董只排第四 郭辦這樣說

2020-01-17 11:50

美中簽協議 沈榮津：短期對台灣有利

2020-01-17 01:51

三企業投資台灣35億

2020-01-17 01:40

富比世富豪榜／頂新魏家台灣首富 郭台銘第四

2020-01-17 00:38

國發會：我景氣可望續溫和成長

2020-01-17 00:03

美中科技戰持續 影響我出口

2020-01-16 23:50

遠航遲未發薪 張綱維恐觸刑責

2020-01-16 19:12

外送員抗議片面毀約減薪 新北：年後可能大規模抗議

2020-01-16 19:11

食物外送指引納職安法規 最快農曆年後上路

2020-01-16 19:05

勞動部、交通部今見張綱維 「放薪員工過好年」無共識

2020-01-16 18:38

美中簽署第一階段貿易協議 沈榮津：短期有利

2020-01-16 18:13

拚簽台美FTA先開放美豬？沈榮津：這是科學議題

2020-01-16 18:06

美中首階段貿易協議 國發會：加徵關稅與科技角力持續

2020-01-16 16:12

中東情勢降溫 估下周汽柴油大降0.7元

2020-01-16 15:40

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」

2020-01-16 14:39

抗議foodpanda降外送費 外送員罷送

2020-01-16 14:23

影／foodpanda外送員全台串連 抗議片面毀約減薪

2020-01-16 14:22

不滿熊貓計單新制 外送員：月砍2萬只能含淚跑單

2020-01-16 14:03

新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

2020-01-16 12:59

抗議foodpanda 外送員：薪資不如加油站工讀生

2020-01-16 12:44

回顧施政滿一周年 蘇揆：核定重大計畫共255件

2020-01-16 12:38

富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四

2020-01-16 12:23

影／全台罷工大串連 熊貓外送員抗議資方調整薪資

2020-01-16 12:05

教育部：未許可前 張榮發基金會仍須以特別決議改選

2020-01-16 12:00

熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」

2020-01-16 11:03

熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單

2020-01-16 10:58

論結合管制之申報門檻-以大聯大/文曄案為例

2020-01-14 07:00

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

再談大聯大公開收購文曄案—遵守正當法律程序才是建立典範

2020-01-15 07:00

文曄財報遭“打臉”？ 大聯大：四不一會，收購文曄非壟斷

2020-01-15 07:00

依法論法，大聯大收購文曄股權案不算結合

2020-01-15 07:00

談大聯大/文曄案 股權收購輿論戰下的依法行政原則

2020-01-15 07:00

何不透過結合申報建立敵意併購審議常軌？大聯大併購文曄案或許就是典範

2020-01-14 10:24

詳解大聯大投資策略，為什麼說收購文曄是完全純財務投資？

2020-01-14 07:00

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2020-01-14 07:00

如何客觀理解大聯大/文曄案？

2020-01-14 07:00

從馬斯克推特不當發言風波 談大聯大公開收購文曄案之資訊正確義務

2020-01-14 07:00
看更多

熱門文章

新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

2020-01-16 12:59

回應丈夫偷吃傳聞 陳瑞聰妻大氣回應：選擇放下

2020-01-17 10:19

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

2020-01-16 18:06

高宣告利率回不去了！利變保單平穩機制7月上路

2020-01-16 18:28

開航倒數星宇機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員撞臉宋仲基

2020-01-17 11:33

亞太留彈性、台灣大聰明…5G首波競標落幕 這場銀彈大戰誰算盤打得精？

2020-01-17 00:22

公司虧損主管還領高薪 600家上市櫃需揭露財報

2020-01-16 20:10

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」

2020-01-16 14:39

今年鋼市走向？中鋼董座翁朝棟：春天是真的不遠了

2020-01-16 17:16

鴻海結盟飛雅特 快攻電動車

2020-01-17 01:32

鴻海擬攜手飛雅特克萊斯勒 合資設新公司布局電動車

2020-01-16 20:51

高層大地震！燦坤公告：執行長由董事長陳彥君兼任

2020-01-16 18:56

電信三雄後市 外資悲觀

2020-01-17 00:20

台積電舉行法說會 公布第4季財務報告

2020-01-16 16:21

高宣告利率保單 將說拜拜

2020-01-17 04:00

仁寶代工Google手機 開始出貨

2020-01-17 01:32

亞太退出止戰...5G標金飆1380.81億 創2個最高

2020-01-16 23:47

影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」

2020-01-16 12:33

皮繃緊了！壽險賣保障高齡保險排倒數5% 商品要改審查

2020-01-16 20:43

5G頻譜 1,380億元天價拍出！

2020-01-17 01:40

「最牛」都更案上樑 正義國宅轉身變豪宅、一戶3.5億起

2020-01-16 15:18

豐田廣州打造最先進車廠 竟跟這家台廠有關？

2020-01-16 15:58

遠航遲未發薪 張綱維恐觸刑責

2020-01-16 19:12

臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

2020-01-16 17:46

街口推Jello加入春節紅包大戰 發出總金額逾1.5億元

2020-01-16 16:39

好事多磨！ 開發併中壽要延期

2020-01-16 20:33

5G標金創紀錄 許勝雄：消費者要付出很大代價

2020-01-16 17:49

劉揚偉領軍 鴻海跨出關鍵一步

2020-01-17 00:14

勞動部、交通部今見張綱維 「放薪員工過好年」無共識

2020-01-16 18:38

Google台灣第一號員工簡立峰 1月31日退休

2020-01-17 10:12

抗議foodpanda 外送員：薪資不如加油站工讀生

2020-01-16 12:44

富比世富豪榜／頂新魏家台灣首富 郭台銘第四

2020-01-17 00:38

群創發90億元ECB 溢價17%

2020-01-17 00:14

遠傳取得5G頻譜 樂觀看待產業「共網共頻」合作契機

2020-01-16 14:20

外送員抗議片面毀約減薪 新北：年後可能大規模抗議

2020-01-16 19:11

遠航欠薪水張綱維仍想拖 林佳龍：惡意停航還有刑責

2020-01-17 11:18

電信三雄打速度戰 5G拚Q3開台

2020-01-17 01:40

8行庫今起換新鈔 百元鈔每人限換百張

2020-01-16 14:20

Google台灣董事總經理簡立峰 1月31日退休

2020-01-17 10:24

600家上市櫃將揭肥貓主管

2020-01-17 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top