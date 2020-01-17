Google台灣「第一號員工」簡立峰宣布退休 職務轉由多名主管共同負責

Google台灣稍早宣布，台灣董事總經理簡立峰博士將從今年1月31日起退休，原本職務將轉為多位主管制 (Multiple Site Lead Model)形式營運，分別由新任台灣總經理林雅芳在內多名主管共同負責Google於台灣地區整體營運規劃及重要決策。

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於2006年加入，簡立峰成為Google在台灣市場第一號員工，任內除了督導重要的研發工程專案以外，同時也負責Google在台灣營運業務拓展與規劃。

而在簡立峰於Google服務近14年內，Google台灣員工人數已經成長至超過2000人規模，同時也成為大型全球研發樞紐 (hub)，更持續在台灣招聘更多人才。同時，簡立峰在任內更推動包括Chrome OS、Android，以及硬體產品在台研發基地設立，並且促成Google台灣資料中心建置，此外更協助推動挖掘台灣人才、活絡產業經濟的Google智慧台灣計畫。

此外，簡立峰也從2016年起擔任行政院科技會報委員，並且向經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢，而在2012年也參與創立台灣網路暨電子商務產業發展協會 (TiEA)，並且擔任副理事長職位，目前則是榮譽副理事長身分，此外也多次擔任 AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣新創公司成長。

Google感謝簡立峰多年來為台灣市場付出，不僅讓Google在台營運蓬勃發展，同時也為台灣科技產業與教育帶來卓越貢獻。

因應Google在台規模快速成長，同時因應簡立峰退休，Google台灣將從即日起轉為多位主管制形式營運，分別由新任台灣總經理林雅芳在內多名主管共同負責Google於台灣地區整體營運規劃及重要決策。

同時，目前Google在台灣6個城市均設置辦公室，營運範圍分別涵蓋Pixel手機、Nest、Chrome OS、Android、雲端、晶片、YouTube、Google Play、廣告，以及Google設立於彰化的全球資料中心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》