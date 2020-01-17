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Google台灣董事總經理簡立峰 1月31日退休

2020-01-17 10:24經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

Google今 （17）日宣布 Google 台灣董事總經理簡立峰 （Lee-Feng Chien）博士將在 1月31日退休；因應 Google在台規模快速成長及簡立峰退休，即日起，Google台灣的營運將轉為多位主管制（Multiple Site Lead Model），將共同負責 Google在台灣的整體營運規劃、進行重要決策。

簡立峰2006年加入 Google，成為 Google 在台灣的第一號員工，除了督導重要的研發工程專案外，也負責 Google在台灣營運的拓展與規劃。簡立峰在 Google服務近14年，Google台灣已成長至超過兩千名員工的大型全球研發樞紐 （hub），並持續在台灣招聘更多人才。

簡立峰在這段期間協助推動Google在台灣的多項重大投資與發展，包括 Chrome OS、Android、硬體在台研發基地的設立、Google台灣資料中心的設置、及幫助台灣培育人才、活絡產業經濟的「Google智慧台灣計畫」。

簡立峰同時與台灣許多政府部門、產業組織和學術單位，保持緊密的交流互動，致力為台灣的AI、軟硬體產業、及教育發展政策貢獻諸多心力。他自2016年起出任行政院科技會報委員，並為經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢。

簡立峰2012年參與台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）的創立，並出任副理事長一職，現為榮譽副理事長。簡立峰也曾多次擔任 AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣的新創公司成長。

Google表示，感謝簡立峰多年來的付出，讓 Google的營運蓬勃發展，也為台灣的科技產業與教育帶來卓越的貢獻。為因應 Google在台規模的快速成長及簡立峰的退休，即日起，Google台灣的營運將轉為多位主管制 （Multiple Site Lead Model），將共同負責 Google在台灣的整體營運規劃、進行重要決策。

目前 Google在台灣的6個城市都設有辦公室，營運範圍包括多項重要全球性產品的研發或業務，例如Pixel手機、Nest、Chrome OS、Android、雲端、晶片、YouTube、Google Play、廣告，及 Google設立於台灣的全球資料中心。

Google退休

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