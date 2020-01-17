永豐期貨：2020投資 宜採多市場、多商品、多策略

2020年投資行情延續，永豐期貨表示，2020年將繼續維持現階段低利率水準不變，市場充沛資金得以持續挹注股市活水，而從CNN恐懼貪婪指數顯示，目前市場正處於貿易戰以來前所未有的樂觀狀態，投資人擁抱風險資產的態度非常積極；加上美國總統大選肉搏戰即將展開，美中貿易戰在政治與大國實質利益下將持續拉扯，新年度股債市大波動持續，投資人可採取多市場、多商品、多策略投資模式。

永豐期貨指出，2019年美國儲聯局貨幣政策由升息循環改為連續三次預防性降息，並大幅放寬短期貨幣供給，而美中第一階段協議雖然已經底定，但接下來的第二階段談判正要展開，加上英國脫歐法案通過後也將與歐盟展開脫歐事務的討論，復以美國干預中東事務的地緣政治風險，預計2020年仍將是市場資金充沛但持續紛擾的一年。

所以，為因應國際金融市場之瞬息萬變，投資人投資眼光不能再侷限國內股市或是單一投資商品，應善用多市場、多商品、多策略的投資方式以降低風險並持續創造獲利機會。

例如：2018年川普開啟貿易戰以來至今，金融市場投資工具間的相關性發生一些不同以往的變化，以2019年表現突出的黃金來看，與美元指數的負相關性不變，與全球債券型基金則呈現比以往更高的正相關，而與高收益債券呈現低度負相關，現階段黃金可以部分取代越來越貴的債券投資，或是分散美元資產與高收益債的風險。

原油期貨除了與美元負相關外，與美債也呈現負相關，與黃金則呈現低度正相關。因此，以投資組合的效率前緣觀點來看，除了股市或股指期貨投資以外，為分散風險，可將黃金、原油或是其他商品適時加入投資組合內，並隨著各大央行的貨幣政策，搭配債市與匯市的多市場投資，以達到最佳的投資模式與績效。