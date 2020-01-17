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富比世富豪榜／頂新魏家台灣首富 郭台銘第四

2020-01-17 00:38聯合報 編譯林奕榮／綜合外電

頂新魏家四兄弟登上富比世台灣富豪榜首，身家達七十二億美元。 圖／聯合報系資料照片
頂新魏家四兄弟登上富比世台灣富豪榜首，身家達七十二億美元。 圖／聯合報系資料照片
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富比世雜誌（Forbes）公布二○二○年台灣五十大富豪榜，頂新魏家四兄弟首度登上台灣首富寶座，鴻海集團創辦人郭台銘資產縮水，落居第四。

報導指出，今年的台灣五十大富豪身家總和較去年增加百分之七點七，由一○四○億美元增至一一二○億美元，增幅不如去年台股大盤的上漲百分之二十二。

頂新魏家兄弟魏應州、魏應交、魏應充、魏應行以七十二億美元成為首富，排名第二的是國泰集團的蔡宏圖、蔡政達兄弟，資產達七十一億美元；旺旺集團董事長蔡衍明資產七十億美元，名列第三。

郭台銘去年卸下鴻海集團董事長身分，投入總統、立委助選；由於鴻海股價下滑，郭台銘的身家減少百分之五，降至六十九億美元，也一舉讓出首富寶座，排在第四。

富邦金控的蔡明忠、蔡明興兄弟排名第五，總資產達五十七億美元。

今年身家漲幅最大的是印刷電路板製造商楠梓電子創辦人吳禮淦，資產成長百分之一三八至十三點六億美元，主因於中國大陸即將啟動５Ｇ網路的展望樂觀，該公司股價上漲逾一倍。富比世指出，楠梓電子是華為的主要供應商，今年獲利有望增加一倍。

今年進榜的唯一女性，是統一集團最大股東高秀玲；她是統一創辦人高清愿的獨生女，高清愿在二○一六年過世，高秀玲是唯一繼承人，目前身價九點九億美元，名列第四十。

今年共有三個新進榜者，分別是正新橡膠羅明和、羅才仁兄弟資產達十三點三億美元，排名三十三；在上海上市的浙江華友鈷業公司最大股東謝偉通，身家九點五億美元，排名四十二；排名四十三的英業達集團會長暨創辦人葉國一，身家九億美元。

郭台銘富比世台股

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