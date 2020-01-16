拚簽台美FTA先開放美豬？沈榮津：這是科學議題

經濟部長沈榮津。本報資料照片 分享 facebook

近期台美關係轉好，蔡英文總統盼與美方洽簽FTA，近期美國在台協會（AIT）理事主席莫健直言，台灣應先面對處理美豬議題，意味著台灣若想與美方簽訂FTA，勢必會開放美豬示好。對此，經濟部長沈榮津今（16）日表示，這是科學議題。

隨台美雙方關係轉好，外界期盼政府能在今年達成自由貿易協定（FTA）簽訂，針對台灣是否會先開放美豬示好，沈榮津表示，美牛或美豬是否開放，這是科學議題。科學議題要科學處理，應該要用科學方式進行風險評估。

沈榮津強調，政府對美豬開放與否的立場沒有改變，一向以「確保國人食品安全」為最高指導原則，當然也會參考其他國家的規定方式。