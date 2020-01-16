親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

國發會：美國總統大選、英國脫歐 將影響我出口動能

2020-01-16 16:33經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

國發會主委陳美伶今（16）日指出，2020年台灣在國際逆風中能站穩腳步，但今年美國總統大選、英國與歐盟未來經貿關係，以及地緣衝突、金融風險等，增添全球經濟的不確定性，進而影響我國出口動能。

國發會今日舉行第74次委員會議，就2020年經濟展望提出報告。綜合評估，台灣在國際經濟動能趨緩的逆風下，仍能站穩腳步，維持相當的經濟發展力道；觀察國內外經濟機構陸續上修2020年台灣經濟成長率預測，介於2.23%至2.72%間，可知景氣可望持續呈現溫和成長。

在全球經濟方面，國發會報告指出，美中已於今年1月15日簽署第一階段經濟貿易協定，就智慧財產權、技術移轉、農產品貿易、金融服務、總體經濟政策與匯率之透明度、擴大貿易、雙邊評估與爭端解決等達成共識，有助緩和美中貿易緊張情勢，但貿易衝突朝向長期化發展，恐持續干擾全球經濟成長前景。

財政部長蘇建榮表示，轉單效益及台商回台擴增國內產能，將有助提升台灣出口能量，但美中貿易紛爭對出口的影響仍不容忽視。

陳美伶也說明，美中貿易爭端近期略為緩和，但加徵關稅與美中科技角力仍然持續，由於科技戰的部分將對我國出口產生較大影響，政府仍應持續關注。

陳美伶說，由於美國後續可能調整「出口管制規則」（Export Administration Regulation，EAR）相關規定如微量原則（De Minimis Rules），政府相關部門應密切注意可能的影響及衝擊，並研擬對策因應。

國發會表示，未來政府除將持續密切關注，另也將掌握美中貿易紛爭的契機，積極吸引高階製造產業鏈回台，強化研發創新、應用及服務，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心，促進經濟繁榮永續。

陳美伶分析，2019年以來，全球經濟成長雖放緩，但台灣內需表現相對亮眼，除了吸引具智慧化元素的台商回台投資，包括Google、微軟等國際大廠紛紛於台灣設立研發或創新中心，可帶動國內智慧製造及創新能量，並提升產業附加價值；另離岸風電及5G布建等相關投資的陸續進行，也將激勵民間投資。

同時，透過新修正的產創條例、公司法及優化新創事業投資環境行動方案、加速投資台灣三大方案等，都有助於刺激投資，調整台灣產業體質。

陳美伶國發會台商

延伸閱讀

美中首階段貿易協議 國發會：加徵關稅與科技角...

2020年經濟成長關鍵 楊金龍：公共投資落實...

顛覆想像…熟齡族使用行動支付 去年大爆發

國發會首例公益信託成立 陳美伶：盼帶動企業新...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

中東情勢降溫 估下周汽柴油大降0.7元

2020-01-16 15:40

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」

2020-01-16 14:39

抗議foodpanda降外送費 外送員罷送

2020-01-16 14:23

影／foodpanda外送員全台串連 抗議片面毀約減薪

2020-01-16 14:22

不滿熊貓計單新制 外送員：月砍2萬只能含淚跑單

2020-01-16 14:03

新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

2020-01-16 12:59

抗議foodpanda 外送員：薪資不如加油站工讀生

2020-01-16 12:44

回顧施政滿一周年 蘇揆：核定重大計畫共255件

2020-01-16 12:38

富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四

2020-01-16 12:23

影／全台罷工大串連 熊貓外送員抗議資方調整薪資

2020-01-16 12:05

教育部：未許可前 張榮發基金會仍須以特別決議改選

2020-01-16 12:00

熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」

2020-01-16 11:03

熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單

2020-01-16 10:58

許勝雄：今年景氣會比去年好

2020-01-16 00:46

財經觀點／景氣趨樂觀 石化業仍需審慎因應

2020-01-16 00:14

五缺、FTA、兩岸 許勝雄3面向建言

2020-01-16 00:03

名家觀點／擺脫經濟困境 要另闢新徑

2020-01-15 23:55

大馬農業集團 將來台IPO

2020-01-15 23:31

綠電憑證交易 2月上線

2020-01-15 23:27

林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA

2020-01-15 22:45

助攻綠能 標準局將推動再生能源憑證及第三方驗證制度

2020-01-15 22:19

離岸風電開發第三方驗證 8月公布新制

2020-01-15 20:58

工商協進會理事長林伯豐：五缺有改善，但一直沒解決

2020-01-15 18:50

超市營收連17年成長 基本工資漲、電商搶食是新挑戰

2020-01-15 14:44

論結合管制之申報門檻-以大聯大/文曄案為例

2020-01-14 07:00

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

用電大戶條款、綠電憑證交易平台 拚2月同步上路

2020-01-15 21:03

許勝雄樂觀看2020年 盼兩岸朝合則利方向邁進

2020-01-15 14:59

NCC：5G競標飆高價 業者不夠冷靜、理性

2020-01-15 14:53

再談大聯大公開收購文曄案—遵守正當法律程序才是建立典範

2020-01-15 07:00

文曄財報遭“打臉”？ 大聯大：四不一會，收購文曄非壟斷

2020-01-15 07:00

依法論法，大聯大收購文曄股權案不算結合

2020-01-15 07:00

談大聯大/文曄案 股權收購輿論戰下的依法行政原則

2020-01-15 07:00

何不透過結合申報建立敵意併購審議常軌？大聯大併購文曄案或許就是典範

2020-01-14 10:24

詳解大聯大投資策略，為什麼說收購文曄是完全純財務投資？

2020-01-14 07:00

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2020-01-14 07:00

如何客觀理解大聯大/文曄案？

2020-01-14 07:00

從馬斯克推特不當發言風波 談大聯大公開收購文曄案之資訊正確義務

2020-01-14 07:00
看更多

熱門文章

罷工年終大縮水 長榮剩2.5個月、華航從4萬變1.2萬

2020-01-15 19:38

5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

2020-01-16 09:50

美打華為 台系供應鏈受傷

2020-01-16 00:15

傳華府施壓在美生產軍用晶片 台積電回應了

2020-01-15 22:03

富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四

2020-01-16 12:23

熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單

2020-01-16 10:58

5G競標首階段落幕 中華電砸462億買最多

2020-01-16 11:26

新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

2020-01-16 12:59

影／跟著K董張國煒接星宇新機 她全程紀錄影片曝光

2020-01-16 11:21

親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰

2020-01-16 10:05

台新金小王子接班布局 啟動

2020-01-15 23:11

換新鈔免排隊 快到這些ATM領

2020-01-16 11:57

熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」

2020-01-16 11:03

5G競標亞太電信不拿3.5GHz 呂芳銘：沒放棄是更進一步

2020-01-16 10:34

5G競標黃金區段3.5GHz沒得標 亞太電信發三大聲明

2020-01-16 10:35

大聯大買文曄 公平會亮綠燈

2020-01-16 00:41

過年換新鈔 台銀等八金融機構今起跑

2020-01-16 10:28

5G超標金額 支應電信基建

2020-01-15 23:20

新光三越 穩坐百貨龍頭

2020-01-15 23:27

當年台灣4G嚴重落後南韓，5G如何避免慘痛教訓？

2020-01-16 09:38

影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」

2020-01-16 12:33

中信主辦CIP 800億聯貸

2020-01-16 00:08

張國明提五大聲明 質疑鍾德美違法涉入長榮經營

2020-01-16 11:42

電信業者大喊 籲NCC中止5G競標

2020-01-15 23:12

純網銀鯰魚效應 發酵

2020-01-16 00:08

張榮發基金會主導權之爭 張國明五問質疑濫權

2020-01-15 23:15

金仁寶擴大今年資本支出 看好集團營運成長

2020-01-16 00:51

永豐銀結盟中華郵政 擴大ATM服務網

2020-01-16 00:08

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」

2020-01-16 14:39

傳華府施壓台積 赴美設廠

2020-01-16 00:17

張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速依法處置

2020-01-16 10:39

富士康祭「三高」 招募年後人力

2020-01-16 00:46

文曄股東登記應賣比率 近17％

2020-01-16 00:39

林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA

2020-01-15 22:45

foodpanda外送員16日拒送抗議 北中南三地集結

2020-01-15 22:42

菲律賓火山爆發 金寶、康舒：停工一天但營運沒影響

2020-01-15 17:26

台塑化：石化景氣 不敢樂觀

2020-01-15 23:27

領到年終、手上有筆小錢怎麼辦？銀行來建議

2020-01-15 20:48

人民幣存款餘額 連兩年萎縮

2020-01-16 00:07

台塑化路州投資 農曆年後拍板

2020-01-16 00:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

你可能也想看

Top