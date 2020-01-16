國發會：美國總統大選、英國脫歐 將影響我出口動能

國發會主委陳美伶今（16）日指出，2020年台灣在國際逆風中能站穩腳步，但今年美國總統大選、英國與歐盟未來經貿關係，以及地緣衝突、金融風險等，增添全球經濟的不確定性，進而影響我國出口動能。

國發會今日舉行第74次委員會議，就2020年經濟展望提出報告。綜合評估，台灣在國際經濟動能趨緩的逆風下，仍能站穩腳步，維持相當的經濟發展力道；觀察國內外經濟機構陸續上修2020年台灣經濟成長率預測，介於2.23%至2.72%間，可知景氣可望持續呈現溫和成長。

在全球經濟方面，國發會報告指出，美中已於今年1月15日簽署第一階段經濟貿易協定，就智慧財產權、技術移轉、農產品貿易、金融服務、總體經濟政策與匯率之透明度、擴大貿易、雙邊評估與爭端解決等達成共識，有助緩和美中貿易緊張情勢，但貿易衝突朝向長期化發展，恐持續干擾全球經濟成長前景。

財政部長蘇建榮表示，轉單效益及台商回台擴增國內產能，將有助提升台灣出口能量，但美中貿易紛爭對出口的影響仍不容忽視。

陳美伶也說明，美中貿易爭端近期略為緩和，但加徵關稅與美中科技角力仍然持續，由於科技戰的部分將對我國出口產生較大影響，政府仍應持續關注。

陳美伶說，由於美國後續可能調整「出口管制規則」（Export Administration Regulation，EAR）相關規定如微量原則（De Minimis Rules），政府相關部門應密切注意可能的影響及衝擊，並研擬對策因應。

國發會表示，未來政府除將持續密切關注，另也將掌握美中貿易紛爭的契機，積極吸引高階製造產業鏈回台，強化研發創新、應用及服務，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心，促進經濟繁榮永續。

陳美伶分析，2019年以來，全球經濟成長雖放緩，但台灣內需表現相對亮眼，除了吸引具智慧化元素的台商回台投資，包括Google、微軟等國際大廠紛紛於台灣設立研發或創新中心，可帶動國內智慧製造及創新能量，並提升產業附加價值；另離岸風電及5G布建等相關投資的陸續進行，也將激勵民間投資。

同時，透過新修正的產創條例、公司法及優化新創事業投資環境行動方案、加速投資台灣三大方案等，都有助於刺激投資，調整台灣產業體質。