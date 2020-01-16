美中首階段貿易協議 國發會：加徵關稅與科技角力持續

主要機構對台灣經濟成長率預測值。國發會提供 分享 facebook

美中於美東時間15日簽署第一階段貿易協議，國發會今舉行委員會議，國發會在報告中指出，簽署第一階段協議有助緩和美中貿易緊張情勢，但貿易衝突朝向長期化發展，恐持續干擾全球經濟成長前景。國發會主委陳美伶也表示，美中貿易爭端近期略為緩和，但加徵關稅與美中科技角力仍然持續，由於科技戰的部分將對我國出口產生較大影響，政府仍應持續關注。

國發會今舉行委員會議，就2020年經濟展望提出報告。會中指出，從近期國內外經濟機構陸續上修2020年台灣經濟成長率預測，介於2.23%~2.72%間，可知景氣可望持續呈現溫和成長，顯示在國際經濟動能趨緩的逆風下，台灣仍能站穩腳步，維持相當的經濟發展力道。

國發會指出，美中第一階段經濟貿易協定就智慧財產權、技術移轉、農產品貿易、金融服務、總體經濟政策與匯率透明度、擴大貿易、雙邊評估與爭端解決等達成共識，有助緩和美中貿易緊張情勢，但貿易衝突朝向長期化發展，恐持續干擾全球經濟成長前景。

陳美伶說明，美中貿易爭端近期略為緩和，但加徵關稅與美中科技角力仍然持續，由於科技戰的部分將對我國出口產生較大影響，政府仍應持續關注。由於美國後續可能調整「出口管制規則」(EAR)相關規定如微量原則(De Minimis Rules)，政府相關部門應密切注意可能的影響及衝擊，並研擬對策因應。

此外，今年美國總統大選、英國與歐盟未來經貿關係，以及地緣衝突、金融風險等，均增添全球經濟的不確定性，進而影響我國出口動能，政府除持續密切關注，另也將掌握美中貿易紛爭的契機，積極吸引高階製造產業鏈回台，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心。

陳美伶指出，去年以來全球經濟成長雖放緩，但台灣內需表現相對亮眼，除吸引具智慧化元素的台商回台投資，包括Google、微軟等國際大廠紛紛於台灣設立研發或創新中心，可帶動國內智慧製造及創新能量，並提升產業附加價值；另離岸風電及5G布建等相關投資的陸續進行，也將激勵民間投資。同時，透過新修正的產創條例、公司法及優化新創事業投資環境行動方案、加速投資台灣三大方案等，都有助於刺激投資，調整台灣產業體質。

央行總裁楊金龍會中也指出，根據主計總處預估，今年民間投資、公共投資、政府消費對經濟成長率貢獻達1.37個百分點，為確保經濟成長的關鍵，特別是公共投資的落實執行相當重要。陳美伶強調，去年已簽約促參投資金額約1332億元，未來將持續加強推動，而今年公共建設預算規模大幅增加，政府也將致力提高公共建設執行力道。

財政部部長蘇建榮表示，政府推動「境外資金匯回管理運用及課稅條例」與提升國內民間投資產生相輔相成效果，近期許多台商匯回資金後，已有實際投入國內投資，均有益提振經濟動能。

行政院主計總處主計長朱澤民則表示，由於民間消費占名目GDP比重達五成五左右，消費動能是維持經濟成長的關鍵。政府陸續提出減輕民眾負擔的相關措施，有助於提升國人消費能力。