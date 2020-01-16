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2020年經濟成長關鍵 楊金龍：公共投資落實很重要

2020-01-16 15:57經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

中央銀行總裁楊金龍。 記者林澔一／攝影
中央銀行總裁楊金龍。 記者林澔一／攝影
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中央銀行總裁楊金龍今（16）日於國發會第74次委員會議表示，為確保經濟成長的關鍵，公共投資的落實執行相當重要。而行政院主計總處主計長朱澤民則表示，由於民間消費占名目GDP比重達五成五左右，消費動能是維持經濟成長的關鍵。

楊金龍指出，據主計總處預估，2020年民間投資、公共投資、政府消費對經濟成長率貢獻達1.37個百分點，其中，為確保經濟成長的關鍵，公共投資的落實執行相當重要。

國發會主委陳美伶表示，2019年已簽約促參投資金額約為新台幣1,332億元，未來將持續加強推動，而今年公共建設預算規模大幅增加，政府也將致力提高公共建設執行力道。

此外，財政部長蘇建榮指出，政府推動「境外資金匯回管理運用及課稅條例」與提升國內民間投資產生相輔相成效果，近期許多台商匯回資金後，已有實際投入國內投資，提振經濟動能。

朱澤民則表示，民間消費占名目GDP比重達五成五左右，消費動能是維持經濟成長的關鍵；而政府陸續提出減輕民眾負擔之相關措施，可望提升國人消費力。

朱澤民舉例，包括行政院已在今年1月指示，配合蔡英文總統下階段「0到6歲幼兒照顧政策」，除加速擴展公共化及準公共化托育，讓就學更平價；另育兒津貼將逐年提高到每月5,000元、發放年齡延伸到六歲。

國發會楊金龍

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