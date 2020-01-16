中東情勢降溫 估下周汽柴油大降0.7元

相關新聞
美中首階段貿易協議 國發會：加徵關稅與科技角力持續2020-01-16 16:12
熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」2020-01-16 14:39
抗議foodpanda降外送費 外送員罷送2020-01-16 14:23
影／foodpanda外送員全台串連 抗議片面毀約減薪2020-01-16 14:22
不滿熊貓計單新制 外送員：月砍2萬只能含淚跑單2020-01-16 14:03
新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠2020-01-16 12:59
抗議foodpanda 外送員：薪資不如加油站工讀生2020-01-16 12:44
回顧施政滿一周年 蘇揆：核定重大計畫共255件2020-01-16 12:38
富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四2020-01-16 12:23
影／全台罷工大串連 熊貓外送員抗議資方調整薪資2020-01-16 12:05
教育部：未許可前 張榮發基金會仍須以特別決議改選2020-01-16 12:00
熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」2020-01-16 11:03
熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單2020-01-16 10:58
許勝雄：今年景氣會比去年好2020-01-16 00:46
財經觀點／景氣趨樂觀 石化業仍需審慎因應2020-01-16 00:14
五缺、FTA、兩岸 許勝雄3面向建言2020-01-16 00:03
名家觀點／擺脫經濟困境 要另闢新徑2020-01-15 23:55
大馬農業集團 將來台IPO2020-01-15 23:31
綠電憑證交易 2月上線2020-01-15 23:27
林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA2020-01-15 22:45
助攻綠能 標準局將推動再生能源憑證及第三方驗證制度2020-01-15 22:19
離岸風電開發第三方驗證 8月公布新制2020-01-15 20:58
工商協進會理事長林伯豐：五缺有改善，但一直沒解決2020-01-15 18:50
超市營收連17年成長 基本工資漲、電商搶食是新挑戰2020-01-15 14:44
論結合管制之申報門檻-以大聯大/文曄案為例2020-01-14 07:00
中信LINE Pay卡 衝破300萬張2019-12-31 00:17
台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為2019-12-12 00:20
用電大戶條款、綠電憑證交易平台 拚2月同步上路2020-01-15 21:03
許勝雄樂觀看2020年 盼兩岸朝合則利方向邁進2020-01-15 14:59
NCC：5G競標飆高價 業者不夠冷靜、理性2020-01-15 14:53
再談大聯大公開收購文曄案—遵守正當法律程序才是建立典範2020-01-15 07:00
文曄財報遭“打臉”？ 大聯大：四不一會，收購文曄非壟斷2020-01-15 07:00
依法論法，大聯大收購文曄股權案不算結合2020-01-15 07:00
談大聯大/文曄案 股權收購輿論戰下的依法行政原則2020-01-15 07:00
何不透過結合申報建立敵意併購審議常軌？大聯大併購文曄案或許就是典範2020-01-14 10:24
詳解大聯大投資策略，為什麼說收購文曄是完全純財務投資？2020-01-14 07:00
結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例2020-01-14 07:00
如何客觀理解大聯大/文曄案？2020-01-14 07:00
從馬斯克推特不當發言風波 談大聯大公開收購文曄案之資訊正確義務2020-01-14 07:00
熱門文章
罷工年終大縮水 長榮剩2.5個月、華航從4萬變1.2萬2020-01-15 19:38
5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元2020-01-16 09:50
美打華為 台系供應鏈受傷2020-01-16 00:15
傳華府施壓在美生產軍用晶片 台積電回應了2020-01-15 22:03
富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四2020-01-16 12:23
熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單2020-01-16 10:58
5G競標首階段落幕 中華電砸462億買最多2020-01-16 11:26
新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠2020-01-16 12:59
影／跟著K董張國煒接星宇新機 她全程紀錄影片曝光2020-01-16 11:21
親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰2020-01-16 10:05
台新金小王子接班布局 啟動2020-01-15 23:11
換新鈔免排隊 快到這些ATM領2020-01-16 11:57
熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」2020-01-16 11:03
5G競標亞太電信不拿3.5GHz 呂芳銘：沒放棄是更進一步2020-01-16 10:34
5G競標黃金區段3.5GHz沒得標 亞太電信發三大聲明2020-01-16 10:35
大聯大買文曄 公平會亮綠燈2020-01-16 00:41
過年換新鈔 台銀等八金融機構今起跑2020-01-16 10:28
5G超標金額 支應電信基建2020-01-15 23:20
新光三越 穩坐百貨龍頭2020-01-15 23:27
當年台灣4G嚴重落後南韓，5G如何避免慘痛教訓？2020-01-16 09:38
住過都說好！台東登「全球好客城市第七名」2020-01-15 16:35
影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」2020-01-16 12:33
中信主辦CIP 800億聯貸2020-01-16 00:08
張國明提五大聲明 質疑鍾德美違法涉入長榮經營2020-01-16 11:42
電信業者大喊 籲NCC中止5G競標2020-01-15 23:12
純網銀鯰魚效應 發酵2020-01-16 00:08
張榮發基金會主導權之爭 張國明五問質疑濫權2020-01-15 23:15
金仁寶擴大今年資本支出 看好集團營運成長2020-01-16 00:51
永豐銀結盟中華郵政 擴大ATM服務網2020-01-16 00:08
熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」2020-01-16 14:39
傳華府施壓台積 赴美設廠2020-01-16 00:17
張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速依法處置2020-01-16 10:39
富士康祭「三高」 招募年後人力2020-01-16 00:46
文曄股東登記應賣比率 近17％2020-01-16 00:39
林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA2020-01-15 22:45
foodpanda外送員16日拒送抗議 北中南三地集結2020-01-15 22:42
菲律賓火山爆發 金寶、康舒：停工一天但營運沒影響2020-01-15 17:26
台塑化：石化景氣 不敢樂觀2020-01-15 23:27
領到年終、手上有筆小錢怎麼辦？銀行來建議2020-01-15 20:48
人民幣存款餘額 連兩年萎縮2020-01-16 00:07
留言