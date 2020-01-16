中東情勢降溫 估下周汽柴油大降0.7元

若以中油本周油價估算，下周調降後的價格，預估分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元。本報資料照片 分享 facebook 受惠於中東地緣政治降溫，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.7元。

中東地緣政治降溫，加上美伊兩國關係緊繃情勢稍為紓解，帶動國際油價走跌，新台幣兌美元較上周升值，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.7元。

若以中油本周油價估算，下周調降後的價格，預估分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元。