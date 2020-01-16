新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

衛福部已經核定，2019年消費者物價指數（CPI）較2015年成長3.97%，因此國民年金今年1月起各項給付將調升3.97%。 本報資料照片 分享 facebook

國民年金依規定每四年根據物價指數調整，衛福部已經核定，2019年消費者物價指數（CPI）較2015年成長3.97%，因此國民年金今年1月起各項給付將調升3.97%，其中老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，由3628元調整為3,772 元，一年增加1,728元；身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4,872元調整為5,065元，一年增加2,316元，合計163.9萬人受惠。

勞保局表示，上述調整，無論目前正請領或是新申請者都適用；另外，老農津貼也是每四年依CPI調整，因此1月起也從7,256元調高3.97%到7,550元，每月增加294元，一年多領3,528元，約有59萬名老農受惠。

勞保局表示，根據主計總處最新公布數據，2019年消費者物價指數較2015年成長3.97%，衛福部及各直轄市政府已公告，自今年1月1日起，調增低收入戶生活補助、國民年金等各項津貼及給付。

勞保局表示，根據國民年金法第54條之1規定，每四年配合物價指數調整者共有六項，該局將自1月起配合調高給付金額，其中老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，由3,628元調整為3,772 元，每月增加144元，一年多領1,728元，受惠人數依序為94.5萬人、53.3萬人、4.2萬人、9.4萬人。

此外，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4,872元調整為5,065元，每月增加193元，一年多領2,316元，總計2.5萬人受惠。連同上述適用對象，預估此次受惠總數為163.9萬人。