投資台灣三大方案正式封關 累計339家投資8,641億元

經濟部今（16）日召開「台商回台方案」及「根留台灣方案」聯審會議，通過台商高明鐵企業及根留台灣廠商閎康科技、天陽航太共三案，帶來新台幣35億元投資金額。加上中小企業方案，累計「投資台灣三大方案」已帶動339家企業投資約8,641億元，預估創造71,476個本國就業機會。

經濟部說明，「歡迎台商回台投資方案」自2019年1月1日至今已有169家台商響應投資約7,158億元，帶來59,148個就業機會。「根留台灣加速投資行動方案」在2019年7月1日上路後，有42家根留台灣企業投資約936億元，可創造6,869個本國就業機會。

高明鐵企業由於精密滑台、滑軌產品受貿易戰高關稅影響甚鉅，加上貿易戰促使不少台商回流台灣，為了分散風險、就近服務返台投產的終端客戶，決定擴大投資8億元，在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區購入自動化機械設備，提高台灣生產比重，也能達成整廠智慧化目標，帶來50個本國就業機會。

閎康科技則為了因應全球布局與市場變化，將擴大投資22億元，為新竹、台南五大實驗室添購先進製程檢測分析設備，並招募約200位本國專業人才以增加服務量能。

閎康科技以技術及成本優勢，進攻歐、美、日市場，為積體電路、平面顯示器業、光電產業、測試封裝業、奈米元件材料等知名大廠提供檢測分析服務，是高科技產業研發部門最佳合作夥伴，深獲國際知名半導體大廠信賴。

天陽航太科技是台灣唯一具有國際航太級鋁鑄件認證的民間企業，為了加速開發時程，滿足新式零件開發與量產訂單，將投資超過5億元，推動台中工業區生產基地智慧化及鑄造技術升級，導入自動化設備與自動檢測系統提升品質，使傳統鑄造工廠轉型升級為安全、環保及效率面面兼顧的智慧化工廠，吸引更多人才投入航太鑄造產業，將可新增15個本國就業機會。