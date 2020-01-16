回顧施政滿一周年 蘇揆：核定重大計畫共255件

行政院長蘇貞昌（中）。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

行政院院長蘇貞昌今（16）日針對內閣就任滿一周年表示，感謝林全院長、賴清德院長，為多項施政打下堅實的基礎，這一年間，行政院核定的重大計畫共有255件，金額超過百億元的就有40件以上。

行政院召開春節前最後一次院會，蘇揆在會中表示，今天是他上任第367天，去年差不多就是這個時候，他再次接下行政院院長，在一樓大禮堂交接印信時，就期勉大家「成績是一切，人民有感才是王道」。

蘇揆回顧，1月11日的選舉結果，蔡總統以817萬票的歷史紀錄順利當選連任，不只是因為總統捍衛台灣主權、守護民主，也代表這三年半來總統施政獲人民支持，同時也是國人對於行政團隊的努力給予肯定。

蘇揆也感謝立法院朝野立委的支持，並特別感謝民進黨立委在推動婚姻平權上，與行政院一起努力，沒有退縮，在歷史的關鍵時刻，堅持對人權的保障，儘管在這次選舉過程中，同樣也遭到不同陣營候選人以反同議題進行政治操作，但選舉結果證明，進步價值是可以勇敢堅持的。

蘇揆表示，這一年來行政院快速調整腳步，針對過去各種造成人民困擾的議題，迅速提出解決辦法，一件件加以解決。例如洗錢防制造成銀行擾民、老車限期汰換、傳統機車行生存與轉型、漁工適用勞基法、中小企業貸款不易等問題。

蘇揆表示，不論是拚經濟、拚治安，或者像山林解禁這樣的議題，皆審時度勢，提出整套的制度，如投資台灣三大方案，並集合團隊力量共同推動，就像「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，這是他到任何場合宣講時，人民最有感的一件事。

蘇揆指示，本屆期未能通過的重大法案，各部會要整個重新盤點；總統所提出下一階段政見，請國發會綜整羅列，並切實管考執行情形；就長期而言，攸關國家百年基業的典章制度，比如更為合宜的政府組織、人事制度、法律規章，防止貪腐、樹立官箴、強化基礎建設等，行政散都要陸續啟動，讓國家更為完善。

蘇揆最後期勉，新的一年的開始，請所有內閣團隊成員務必全力以赴，持續保有效率、快速反映民意，施政要有感，所以，政策跟團隊是隨時檢討，隨時調整，一定要做到不讓人民失望，請大家共同努力。