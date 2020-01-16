教育部：未許可前 張榮發基金會仍須以特別決議改選

教育部今天表示將依法督導張榮發基金會盡速完成董事改選，並籲請該會全體董事應本於公益初衷，積極參與會議並理性共商，盡速形成共識。

教育部說，張榮發基金會董事任期自107年12月17日屆滿以來，除函請相關法規主管機關釐清法令疑義外，同時已數次公函促請該會完成董事改選盡速完成改選。但該會至今曾召開過五次會議討論新屆董事改選事宜，因董事出席人數未達門檻或因故流會，仍未完成。

教育部指出，張榮發基金會辦理董事改選過程中，引發「該會董事長未經董事會授權，代表法人行使股東權介入單一公司經營權」之爭議。經教育部函詢法務部、經濟部、金融監督管理委員會釐清，目前未有法令明文規範財團法人應如何行使其所持股公司之股東權益。另據瞭解，該會部分董事針對前述爭議已向法院提起訴訟，經台灣台北地方法院108年度訴字第856號民事一審判決指出，該會未召開董事會，逕由董事長派員代表出席股東會、行使選舉權、表決權，於法尚無不合。