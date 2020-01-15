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2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

助攻綠能 標準局將推動再生能源憑證及第三方驗證制度

2020-01-15 22:19聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

經濟部全力衝刺再生能源產業，經濟部標檢局長連錦漳今天表示，將配合國家政策建置綠能及新興科技產品標準檢測驗證能量，與國際接軌，全力推動再生能源憑證及第三方驗證制度；官員也指出，目前台灣仍無能力獨自無成離岸風場專案驗證項目，但由標檢局統籌本土團隊，與國際知名第3方驗證機構DNV GL合作，可望培養相關檢驗人才。

經濟部標檢局長連錦漳表示，「台灣再生能源憑證(T-REC)制度」成功與美國綠色電子委員會(GEC)EPEAT介接，成為綠色採購的自願性標準電子產品環境影響評估工具。標檢局至108年11月底累計通過查核案場104件，累計發行憑證75,800張，促成憑證交易161案/4,086張。今年將持續推廣再生能源憑證案場，累計擴展150個憑證案場，發行憑證張數累計達50萬張。

依據「離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點」，標檢局針對離岸風場開發進行專案驗證審查，並協助國內金融機構解讀盡職調查報告及風場開發商進行專案融資。連錦漳說，今年將公布第二階段離岸風電案場專案驗證管理制度，並配合離岸風力發電案場開發期程持續辦理專案驗證（含抗颱耐震）審查3案，確保風場安全。

除了推動再生能源憑證及第三方驗證制度外，連錦漳還表示，今年智慧局還將以推動國家標準制修訂、商品安全、計量準確、扶植產業發展，並辦理身心障礙與高齡者智慧照護輔具檢測驗證推動計畫等為核心工作。

針對離岸風場專案驗證項目，標檢局組長黃志文表示，標檢局今年8月將推出升級版，驗證項目包括場址調查、設計、製造與運輸施工等4項目，2022年起商轉的離岸風場需配合。

綠電交易憑證方面，他黃志文，目前交易平台已完成準備，也訂有收費機制，但大約只有標檢局付出成本的一、二成；由於用電大戶條款子法尚未公告，目前正待工業局盤點綠電需求、釐清綠電業者終止與台電契約的分手費等，等到完成整體規劃後，將一併公布，據透露，標檢局將力拚最快2月上路。

此外，標檢局下周也將對外預告電動機車充換電站設備安全國家標準，希望明年1月1日起上路，屆時充電站須符合國家安全標準才能設置。

 

經濟部標檢局長連錦漳今天表示，將配合國家政策建置綠能及新興科技產品標準檢測驗證能...
經濟部標檢局長連錦漳今天表示，將配合國家政策建置綠能及新興科技產品標準檢測驗證能量，並與國際接軌，全力推動再生能源憑證及第三方驗證制度。本報資料照片
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再生能源綠電經濟部

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