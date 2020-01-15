用電大戶條款、綠電憑證交易平台 拚2月同步上路

經濟部表示，目前綠電憑證交易平台已經準備好了，收費方式也明訂完成，但仍有三大關卡，以致尚未正式實施。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部表示，目前綠電憑證交易平台已經準備好了，收費方式也明訂完成，但仍有三大關卡，以致尚未正式實施。一、工業局盤點綠電需求，二、綠電業者與台電契約終止的分手費，三、用電大戶條款。經濟部說，這三個議題要綁在一起，整體規劃好再同時對外宣布，目前預計拚2月上路。

經濟部說明，有關再生能源憑證的收費方式規範在「商品檢驗規費收費辦法」中，已經在去年9月預告、今年1月3日正式公告；不過，其中第19-5條，有關綠電憑證的收費規範，由於綠電能源相關議題尚未定案，正式實施日期要另外由經濟部決定。

經濟部標檢局官員表示，目前經濟部有三大議題尚未解決，第一，「綠電需求要被滿足」，目前由工業局盤點業者對綠電的需求，評估市場供需，第二，綠電案場必須能離開FiT體系出去賣，要解決與台電契約終止的問題，第三，就是所謂的「用電大戶條款」，這些都還在與業者溝通，預計2月穩妥後，綠電憑證交易平台就會同步推出。

官員指出，最重要的是台電終止契約，才會有案場釋出，正式做轉供，才會使用到綠電憑證交易平台。

官員說明，未來綠電憑證交易平台收費辦法已經確定，會收三種費用：案場查核費、憑證審查費、管理服務費。其中，「案場查核費」向賣方（開發商）收取，視案場規模而定，大案場派出查核人力一人一天8,000元，小案場則為4,000元。

此外，也會向賣方收取每度電千分之3的「憑證審查費」，每張憑證1,000度電，相當一張憑證3元，如果1億度電有10萬張憑證，就是30萬元。

至於買方則在交易憑證移轉時，需收取每度電萬分之5的「管理服務費」，相當一張憑證收0.5元，如果1億度電有10萬張憑證，就是買方須付5萬元，官員認為，對綠電需求業者並不是太大負擔。