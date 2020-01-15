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離岸風電開發第三方驗證 8月公布新制

2020-01-15 20:58經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

國內離岸風場的建置工程正陸續進行，經濟部標準檢驗局今（15）日指出，預計8月公布...
國內離岸風場的建置工程正陸續進行，經濟部標準檢驗局今（15）日指出，預計8月公布「第三方驗證制度的新制方案」，擴大驗證範圍至製造階段及運輸施工階段，確保風場如質建置，規劃2022年起商轉的風場適用。 圖／報系資料照
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國內離岸風場的建置工程正陸續進行，經濟部標準檢驗局今（15）日指出，預計8月公布「第三方驗證制度的新制方案」，擴大驗證範圍至製造階段及運輸施工階段，確保風場如質建置，規劃2022年起商轉的風場適用。

經濟部標準檢驗局說明，離岸風場生命周期包括六個階段：場址調查、設計、製造、運輸及施工、試營運及維運，最後是退役。在2019年4月推出離岸風場第三方驗證管理制度，規範前期二階段的場址調查及設計階段，須搭配第三方驗證。

經濟部標檢局官員指出，預計8月將公告新制，將擴大第三方驗證的要求範圍，涵蓋後續的運輸施工，把製造的水下基礎設施、塔架及風力機，運送到海上裝置，重要性並不亞於前期的調查、設計，因此決議擴大範圍，強化公共財開發的穩定性。

標檢局也坦言，第三方驗證項目增加，勢必會使業者投入資金成本上升，不過，今年預計商轉的風場仍適用舊制，預計2022年起才會適用四階段的第三方檢驗的新制。

標準檢驗局表示，目前國內風場大多委託市占率最高的DNV GL做第三方驗證，便能很順利取得國內外銀行的信任，也能符合開發規範。

而經濟部也投入籌組本土化的第三方驗證團隊，已集結五大法人與DNV GL合作培養人才及技術，包括金屬工業研究發展中心、船舶中心、驗船中心、台灣大電力研究試驗中心、台灣電子檢驗中心等，並以台灣案場培養實務經驗。

經濟部公共財離岸風電

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