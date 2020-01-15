工商協進會理事長林伯豐：五缺有改善，但一直沒解決

工商協進會理事長林伯豐認為五缺有改善，但一直沒有解決。 聯合報系資料照片 分享 facebook

工商協進會今日舉行「公亮紀念講座」，邀請財信傳媒集團董事長謝金河，以「全球變動經濟中 台灣三十年的新定位」為題發表演講。謝金河就台灣的政治和未來經濟發表看法。他認為，台商回流和資金回流台灣，都足以改變台灣未來三十年，過去曾經是大陸經濟好，台灣也跟著好，現在情況已經不一樣了，因中美貿易戰大環境影響，改變了。

而對於蔡英文總統連任，工商協進會理事長林伯豐表示恭喜，第二任可以執行她想做的，壓力會比較小，能做到什麼樣的條件。他認為，跟中國大陸開始雙方恢復互動，是很重要的因素。不過，謝金河也在演講中提到中國現在的情況，與他的認知不大一樣。

他進一步表示，現在中華民國已經獨立，但不能說中華民國是從李登輝開始獨立，這樣很多人不能接受。現在，台灣的立場應該要講如何讓兩岸關係改善、如何參與國際經貿組織，在這個前提下，蔡總統應該要怎樣提出兩岸政策才是企業界關心的重點。

他表示，企業界希望海基、海峽兩會開始溝通，不能再讓大陸「已讀不回」，這是最需要改善空間；國際化，雖然單邊國際可以做，但FTA有些10年已到期。因此，美國FTA能否跟台灣簽署是關鍵，很多國家就會一起來簽署，如果只軍艦過來台海宣示，對台海就只是傷害。

未來兩岸，林伯豐認為，蔡英文總統連任，第二任的任期空間相對寬闊，也有很多選擇，她要怎麼選，大陸要怎麼回應，雙邊都要有智慧，對方能接受什麼、台灣能接受什麼，都有了解在，這就是願不願意做，做的結果是對台灣好還是不好要好好判斷。

至於五缺問題，各人看法不同。但林伯豐認為，五缺有改善，但一直沒有解決。台灣如果要發展綠電，核電要取消，跟世界趨勢相反，現在其他國家都是煤電取消，綠電增加，核電維持。

台灣反世界潮流操作，煤電增加、核電廢除，綠電又太貴。若是使用綠電，離岸風電躉購費率（5.2元）過高，比英國最低標售價1.5元高出甚多，台灣應該去重新檢討關於動能與基本設備發電總量的成本，很多可以參考的，最重要是不要閉門造車。