經濟部再核准七家中小企業 投資金額14億元

投資台灣事務所今（15）日核准七家中小企業擴大投資約14億元轉型升級，包括台灣精密齒輪工業、揚鋼鑄造、德昱企業、普家康興業、協鈦科技、欣美實業與尚洪公司。

經濟部指出，「中小企業加速投資行動方案」已經召開26次聯審，通過128家中小企業投資約547億元，帶來5,459個就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動336家企業投資約8,603億元，創造71,238個本國就業機會，後續還有超過80家排隊待審中。

經濟部說明，台灣精密齒輪工業將投資近2億元在台中豐原建置智慧化新廠，生產工業用減速電機、高精度伺服減速箱、半導體晶圓清洗專用電機，期望在馬達傳統產業中走出高度整合與創新之路，可為大台中地區帶來27名工作機會。

揚鋼鑄造考量生產空間不敷使用，將投資逾4億元在彰濱工業區建置新廠擴充產能，導入智慧自動化製程提升良率。同時，揚鋼鑄造打算藉此次升級轉型，改善工作環境，吸引更多年輕人投入，未來也將跨足離岸風機鑄件，可新增40個本國就業機會。

德昱企業現階段透過與國際大廠ODM、OEM合作模式，未來將逐步擴展規模，將投入6,000萬元在台中太平新廠添購機械手臂、伺服沖壓機等自動化生產設備強化競爭力，持續開發更具美感的工具盒，將自有品牌Kingsdale行銷全球，可新增六個本國就業機會。

普家康興業由於台中現有廠房已不足以因應高度競爭與客製化需求，決定在嘉義大埔美工業區投入逾2億元籌建第三座工廠，佈建智慧自動化產線，瞄準下一世代淨水器與組裝零配件，可為大嘉義地區帶來46個本國就業機會。

協鈦科技目前80%為日本客戶，為了擴增高附加價值的醫療器材與航太精密產品產線，站穩歐美市場，協鈦將在台南永康工業區擴建智能新廠，添購高階CNC精密車床設備與機械手臂等自動化機械，將傳統車床加工產業創新升級，預計投資超過2億元，帶來11個本國就業機會。

欣美實業為滿足貿易戰轉單商機的需求，將在南投欣美自辦工業區投資逾1億元建新廠、導入自動化設備，透過轉型至高技術門檻製程，來取得拓展國際新市場的競爭優勢，可帶來7個本國工作機會。

尚洪公司看好感光防焊在高階通訊、車載、醫療及IC 載板等領域，加上後續5G 通訊產業高頻及散熱功能需求迫切，預計投資逾8,700萬元，可帶來20個本國工作機會，分階段建構5G關鍵材料智慧化產線，生產5G高頻阻焊材料、5G手機基地台與高階伺服器筆電散熱材料。