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國民黨不滿經濟內閣表現 蘇貞昌：政策人事隨時檢討

2020-01-15 16:05經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

針對國民黨點名指不滿經濟內閣表現，有關內閣人事是否異動議題，行政院長蘇貞昌今（15）日指出，行政團隊非常的努力，全體閣員很用功，且獲得立法院大力支持，才能做出一些成績。他說，內閣要隨時都是機動、靈活，團隊合作接地氣，所以政策、人事都是隨時檢討因應。

蘇揆出席「年鳳凰獎楷模表揚典禮」時回答媒體提問表示，非常感謝蔡總統過去一年領導國家、信任執政團隊，行政院歷任林全、賴清德兩任院長打下的基礎，行政團隊非常努力，全體閣員很用功，並獲得立法院大力支持，才能做出一些成績，人民也用選票給我們肯定鼓勵，應該要繼續加油、衝衝衝。

蘇揆表示，內閣能夠做出成績，是大家分工合作、團隊努力，同時也證明他們隨時反映民意、接地氣，內閣團隊因應總統新施政目標，及過去一貫所做的總總，還要繼續努力的各方面施政，都要隨時都是機動、靈活，團隊合作接地氣，所以政策、人事都是隨時檢討因應。

蘇揆表示，人民透過選票表達新的民意，蔡總統獲得人民高度肯定，得到連任的機會，內閣基於對民意的尊重，且讓蔡總統在新任期要開展新的布局，因此他依憲政精神提出總辭，但得到總統鼓勵、肯定與慰留，內閣團隊會繼續衝。

內閣立法院國民黨

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