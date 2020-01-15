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經部：去年超市營收創新高 可望衝破2,000億元

2020-01-15 10:28經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

經濟部統計處今（15）日公布2019年超市營收調查，不僅呈現連續17年正成長，2019年1~11月全台超市營業額達1,901億元，較上年同期增5.1%，預期在聖誕、跨年商機及農曆春節買氣提前挹注下，2019年超市全年營業額可望突破2,000億元。

經濟部統計處進一步指出，根據流通快訊超市店數統計，2019年11月底超市達2,286家，較2009年底增加917家。其中，全聯989家居首，其次為美廉社699家，頂好208家。展店速度則以2015年及2016年最快，分別較上年度增加142家及200家，但2019年整體展店速度放緩，至11月底僅較上年底增35家，統計處分析，主因部分地區型超市退出市場所致。

經濟部統計處表示，國內超市營收持續呈現穩定成長，主因是家庭結構轉型帶動消費習慣轉變，我國超級市場近年積極展店，加上以鮮食主題、集點活動強化行銷，並導入多元支付，提升消費便利性及客群黏著度，營業額自2003年來逐年攀升，至2018年已達1,985億元，平均每年成長5.2%，高於整體綜合商品零售業的3.9%。

在超市主要販售商品調查部分，則以食品、飲料類占最多數，2018年超市商品販售結構以「食品及飲料」（占69.4%）為主，「家庭器具」（占14.3%）次之，「藥品及化粧清潔用品」（占8.5%）再次之，衣著及服飾品配件等其他類別所占比重皆不及5%。與2016年比較，「食品及飲料」因持續強化生鮮及即食食品的販售，增加4.8個百分點；「藥品及化粧清潔用品」亦增加0.9個百分點，其餘商品占比則相對縮小。

至於2019超市面臨的經營困境，超市業者則多表示以「勞動成本提高（占82.8%）」為首，「價格競爭激烈，致毛利偏低（占65.5%）」居次，「電商搶食市場（占55.2%）」再次之。與2016年比較，「電商搶食市場」大增38.8個百分點最多，顯示電商崛起，超市同受衝擊；「勞動成本提高」則因基本工資調漲，增加31.9個百分點；「價格競爭激烈，致毛利偏低」則減少23.6個百分點。

根據經濟部統計處資料顯示，2019年超市營收創新高，可望衝破2000億。 圖／經...
根據經濟部統計處資料顯示，2019年超市營收創新高，可望衝破2000億。 圖／經濟部提供
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