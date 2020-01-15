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春節小心熱水器 標檢局：12~2月一氧化碳中毒高峰期

2020-01-15 09:34經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

距離農曆春節的腳步愈來愈近了，家家戶戶也正準備著闔家歡聚圍爐過新年，經濟部標檢局今（15）日呼籲民眾注意燃氣熱水器使用安全，使用燃氣熱水器時一定要保持良好通風，並從選購、安裝、定期檢修等方面著手，以防範無形殺手一氧化碳中毒的危險。

標檢局指出，每年12月到翌年2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，為有效防範一氧化碳中毒，民眾除了應依使用說明書及注意事項正確使用，仍須特別注意五項要點。

包括：要貼有合格的「標識」，燃氣熱水器商品本體應貼有「商品檢驗標識」，其二是需依安裝場所的通風環境狀況、燃氣種類（液化石油氣、天然氣或液化天然氣）等使用需求選擇適當型式的燃氣熱水器。

如選購屋外式（RF）熱水器，應裝置於室外通風良好處所；選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。

且一定要注意正確的「安裝」，標檢局表示，燃氣熱水器應由合格的「特定瓦斯器具裝修技術士」進行安裝。

此外，燃氣熱水器應避免晾掛大量衣物阻礙通風，如有加裝窗戶者，使用燃氣器具時務必打開，有紗網者同時要注意清理灰塵，以保持通風良好。同時，要執行定期的「檢修」，燃氣熱水器應定期請有合格證照之技術士或原廠技術人員進行安全檢查與維修，尤其是使用超過「5年」者更應注意定期維護保養，以避免因零件老化導致意外發生。

標檢局特別呼籲民眾注意燃氣熱水器使用安全，切勿因天氣寒冷而緊閉門窗，致通風不良引起一氧化碳中毒事故；另即使窗戶開著，若空氣對流不良，燃氣熱水器具排放的一氧化碳還是可能逐漸累積在屋內，因此呼籲民眾保持居家環境的通風良好，以確實防範瓦斯燃燒不完全而發生一氧化碳中毒意外事故。

中毒液化石油氣老化

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