大亞瞄準綠能產業 今年取得地面型太陽光電大案

瞄準綠能產業，國內電線電纜廠大亞集團（1609），除了電線電纜本業外，也跨足能源及新創事業投資等，今年更獲地面型太陽能發電系統案，預計年發電收入逾4億元。大亞集團董事長沈尚弘表示，目前營運策略上三隻腳啟動，2020年展望審慎樂觀。

綠能商機前景看好，大亞集團從電線電纜本業出發，多角化針對能源產生、傳輸、儲存到轉換積極佈局。2019年合併營收為182.41億元，前3季稅後純益3.31億元，每股稅後純益為0.56元。

沈尚弘指出，近年大亞積極投入汽電共生、太陽能電廠與電化學儲能系統等產業，整體營運上主要分為電線電纜本業、能源發電、新創事業投資等三大項目。

其中，能源事業體的部分，大亞累計斥資40億元打造太陽能電廠，目前旗下已有40多個太陽能廠投入併聯發電，今年還有一項民間太陽能大案，為76MW的地面型太陽能發電系統，佔地面積高達70公頃，預計最快今年底能併聯發電。

沈尚弘表示，大亞在太陽能事業將積極承攬案件，包括政府釋出的標案及民間的案件等，預計2020年底能達120MW規模，總投資金額台幣達到60億元，預計每年可創造84,000萬度發電量，等同216個大安森林公園的吸碳量。