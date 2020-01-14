慘！這四大行業最常加班做白工 無加班費無補休

勞動部今（14）日發布「2019年勞工生活及就業狀況調查」，結果指出，勞工加班既沒有加班費、也沒補休占9.5%。其中，藝術/娛樂及休閒服務業、不動產業、教育業、以及出版/影音製作/傳播及資通訊服務業勞工最常加班後，領不到加班費，也沒有補休。

勞動部調查指出，去年有46.3%勞工加班，平均每月加班15.9小時。有加班的勞工中，每次都有領加班費或補休占90.5%，較去年略增0.1個百分點。

調查並指出，曾經沒有領取或補休占9.5%；換言之，整體而來，十個加班勞工中，約有一個勞工既無加班費，也無補休。

那些行業最常被A加班費和補休？調查顯示，以藝術／娛樂及休閒服務業占34.2%最高，其次為不動產業占23.0%，教育業占17.6%、出版／影音製作／傳播及資通訊服務業占16.7%居第三。

至於加班給付方式，調查顯示，以一律給付加班費占42.6%最高，其次為可選擇加班費或補休占36.1%，一律給予補休占9.2%居第三。去年調查一律給付加班費46%，此次調查比率明顯降低。

調查也指出，若按員工規模觀察，199人以下單位以一律給付加班費比率最高，介於44%至52%；200人以上單位則可以選擇加班費或補休比率介於40%至48%最高。簡言之，小企業加班以給加班費為主，大企業則通常提供員工可選擇加班費或補休。