台股企業今年獲利上修 科技股仍是投資主軸

台股農曆年封關僅剩4個交易日，今（14）日收在12,179.81點作收，上漲66.39點，持續挑戰前高，群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，在美中貿易戰轉單、旺季出貨效應持續發酵下，出口及消費應仍穩健有撐，且台灣科技廠在當前全球幾大科技創新趨勢中都占有一席之地，加上市場資金充沛，對台股後市表現仍正面看待，他強調，科技創新將影響全世界生活，科技股仍是今年投資主軸，看好產業包括5G基地台與通訊設備、半導體、AI、電動車、記憶體等。

沈萬鈞指出，隨著全球主要央行維持貨幣寬鬆態度以刺激經濟表現，在政策效應逐步顯現，及領頭羊美國之經濟仍維持穩健擴張，全球經濟要轉趨向下的可能性低，正面看待台股後市。

沈萬鈞表示，在台股投資布局上，科技創新處於10年一大循環轉折點，新產品和新技術發展將引領接下來市場表現，因此科技股仍是接下來投資主軸，看好的產業包括5G基地台與通訊設備、半導體、AI、電動車、記憶體等。

其中，在5G題材方面，因5G時代頻率提高，單基站覆蓋範圍小，市場預估5G基站數量將會是4G基站數的1.3~1.5倍，同時今、明兩年是5G手機轉換爆發期，在市場需求放大下，相關供應鏈股表現值得留意。

在半導體方面，受惠於5G、高速運算、AMD、server等需求回溫，龍頭大廠預估營運可望達市場預期的高緣，今年資本支出金額有望接近去年水準，並強化先進製程布局，相關類股也是接下來科技領域投資重點。