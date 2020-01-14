工研院觀測全球醫療器材發展趨勢研討會 分析產品趨勢

工研院產科國際所今（14）日舉辦MEDICA 2019觀測全球醫療器材發展趨勢研討會，工研院產科國際所資深產業分析師分享2020年全球醫材趨勢觀測及全球醫療器材展會最新產品趨勢。

綜整2019年下半年國際重量級醫療器材展會，包含德國國際醫療器材及設備展覽會（MEDICA）、美國Connected Health Conference和歐洲內視鏡暨外科國際醫學會（EAES），由此可觀察到數位醫療、手術與治療醫材趨勢，以充分掌握醫材產業未來發展商機。

從MEDICA展可以看出醫材的發展趨勢，漸漸著重在診斷與監測產品，其中醫療機器人的手術應用、智慧隱形眼鏡的突破和智慧手術室是三大亮點。

業界期盼，醫療機器人的手術應用在醫療領域開發更廣泛，除了手術導航與定位，機器人可協助篩檢、治療與按摩等，未來更可提供更精準的手術，如微創及醫師不易處理的晶矽手術。

而智慧隱形眼鏡的應用則可望在5年之後發展成熟，目前已有多家大廠投入研發。未來智慧隱形眼鏡朝向偵測與治療發展，此次展出是由人工水晶體廠商主導，以解決人工水晶體自動變焦等問題，並期望未來不需使用侵入方式來進行調整與修正。

根據工研院2018醫療器材產業年鑑統計，全球醫材市場求持續成長，2018年全球醫材市場規模為3891億美元，預估2021年將可成長至4625億美元，2018年至2021年的年複合成長率可達6.5%。其中，2018~2019年面臨中美貿易戰與英國脫歐等不確定性，成長率微幅下降。

不過，工研院表示，美國仍是主要市場，日本高齡化帶動醫療產業，中國大陸逐漸面臨高齡化影響，預期未來醫材市場仍具強大潛力。全球面臨醫療照護支出戰GDP比重持續高漲的考驗，造成龐大的財政負擔，先進國家積極尋求創新的科技發展以減緩醫療照護支出，減少不必要的浪費，以及更有效的醫療照護方案。

因此，健康監測與管理更受到重視，透過預防達到降低醫療成本的目的。全球主要國家都透過資通訊(ICT)的導入，推動智慧照護科技輔具的發展，首先就要先從穿戴技術、個人行為管理、健康資訊收集與數據平台建立開始。透過資通訊進行為和生活型態的改變，促進健康意識並且管理健康紀錄與醫療行為，進而預防疾病的發生。

工研院表示，至於美國現正推行的個人化數位醫療正夯，主要是受到四大影響，其中受到環境趨動力有二，慢性病的社會成本隨高齡化攀升，以及網路與智慧裝置普遍改變就醫習慣；加上美國市場政策趨動力也有兩大因素，分別是FDA醫療軟體管理法的革新、醫療補助管理單位美國聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS)政策。

但個人化數位醫療仍有不少挑戰，包括如何建立獲利模式、臨床採用、病人持續使用與依從，甚至是最近IT產業一直想要切入的數據串連。

工研院強調，若是要將挑戰轉變為成功要素，個人化數位醫療的「獲利模式」建立，可尋求保險給付、醫療服務提供者買單或病人買單，甚至是B2B授權第三方都是可行的；而數據串流方面，則需要注意數據/資料互相運用性、透明化數據被使用狀況和隱私保護及資安問題。