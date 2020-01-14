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桃機第三跑道環評再審 環委挨批「不認真」成箭靶

2020-01-14 17:33經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

圖為桃園機場跑道上降落的飛機。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
圖為桃園機場跑道上降落的飛機。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
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桃園國際機場航空城計畫已延宕十年以上，其中第三跑道環評案仍於環評卡關。環保署專案小組今（14）日審查此案，正反雙方意見在會中交鋒，環評委員意外成為箭靶，有民眾直批環委「不認真」，導致審查進度延宕。最後環委要求桃機釐清空汙增量、噪音防制計畫等，補件後再審。

環保署今召開桃機第三跑道環評案第二次初審會議，桃機指出，第三跑道長約4,000公尺、寬60公尺，另興建衛星廊廳區，將提供每年2,500萬人次旅客容量；此外還有西北維修區、新貨運站區等，分別提供維修機坪、貨運機坪等空間。

桃機表示，第三跑道案是讓桃機成為東亞樞紐機場的最後一塊拼圖，目前國道2號拓寬工程、桃機聯外捷運系統皆已完工，第三航站區工程也在施工，希望環委支持，讓第三跑道案儘快通過。

桃機航空城是目前全台最大的區段徵收案，今日環評初審會議中，正反意見仍舊分歧，前後花了近三個小時才散會，但最後也僅是要求補件再審、下次再戰，並未有具體進展。

支持開發的居民在會中表示，此案已經延宕許久，嚴重影響居民生活。更有部分民眾直言，「環評委員一屆換過一屆，卻不做功課！」過去已經一而再、再而三的討論過，確認替代方案不可行，到了環評卻還在原地打轉，居民痛批，若要再延宕下去，乾脆宣布不開發，給當地鄉親一個痛快。

不過也有居民反對開發，拒絕住所被徵收。環團則指出，桃機第三跑道是整個航空城計畫的核心，直接影響區段徵收區內9,000個家戶、至少3.9萬人，也將遷移大園、蘆竹15%人口，桃機卻未正面釐清鄰近油庫、油管的飛安問題，區段徵收及社會影響評估過於簡略，呼籲政府不應為趕開發，不顧飛安及人權。

桃園市地政局表示，區段徵收已完成聽證會程序，並挨家挨戶訪談，約仍有10%反對，市府會再與民航局向居民說明，盡量降低爭議。

環委最後要求開發單位再釐清空汙增量、噪音防制計畫等，在3月底前補件再審。

桃機環評區段徵收

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