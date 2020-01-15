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再談大聯大公開收購文曄案—遵守正當法律程序才是建立典範

2020-01-15 07:00文／ 李志強 (淡江大學教授，普渡大學經濟學博士)

圖／shutterstock圖庫
圖／shutterstock圖庫
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經濟的自由競爭與發展係吾人所欲也，然此經濟自由發展的基石，在於落實法治國的正當法律程序。實證研究再三指出，經濟發展必須以透明以及可預測性的法律及行政為前提，捨此不由，則經濟發展難以期待。職司經濟管制的公平交易法固有其政策導引之目標，但如在個案的執法，犧牲法的安定性及可預測性，對於法律尊嚴信賴的傷害，反將遠勝於所欲追求的政策目的。

近日來討論沸沸揚揚的大聯大公開收購文曄案，輿論迄今不歇，有認為本件係敵意買收，應該予以嚴審；有認為單純適用公平交易法第10條第1項第2款有關取得股份三分之一的門檻，將造成結合審查的漏洞；有認為公平交易法第10條第1項第5款所規定「直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免」的審查，必須依同法第13條進為衡量交易本身有無壟斷市場，以確保交易對於整體經濟利益係大於限制競爭的利益；當然也有認為，本件根本就是財務投資，收購方已經提出「四不一會」的聲明及承諾，當然無須申報，同時也有人認為，半導體零組件的市場根本是國際市場，論其台灣第一第二，其實無甚意義。

以上不同論點，仁智互見，筆者受限有限公開資訊，不欲分別深論。筆者所關心者在於，任何法律（特別是有關限制當事人經濟決策的法律）的解釋及適用，對於當事人的權利影響甚鉅（據報載，本件收購價金係達數十億之譜），主管機關職司法令解釋任務，依照正當法律程序的要求，勢有必要嚴守分際，回歸制度基礎，方符法治精神的要求。在本件情形，筆者認為：

1.公平交易法係管制性法律，非有干預必要，公平交易法並不輕易介入，以維護市場經濟的自由。據其規範結構，並非全部交易均在其管轄範圍之列，只有在構成公平交易法第10條之結合態樣，才必須依同法第11條之規定，審究當事人之市占率及銷售金額。法律既然作此規定，其適用順序自然必須加以嚴守，不應前後倒置，在個案的認定上，將第11條的構成要件，混合植入第10條的構成要件。否則勢必造成任何股權交易案件均須進入公平會實質審查的錯謬情境。

2.筆者固非法律專家，但相信法律的規定必然應該符合明確性，受規範的對象方能本其對於法律的理解，據以作出行為的決策。公平交易法第10條第１項第2款既然規定，取得他事業的股權必須超過三分之一，才構成結合之態樣，即不應反於此明確之法律規定，在解釋法律時，另行探求其他因素。如果在個案中，認為取得之股數已接近三分之一，即置此明確之規定於不顧，那麼，法律的規定必然遭到虛級化。試想，如果取得股權達30%，就認為構成此款規定之態樣，那未來如果個案是29%，又該如何？如果是25%，又該如何？不以嚴肅態度看待法律規定的結果，所造成法律安定性的傷害，將遠大於個案的所謂「正義」，造成更大的制度成本。

3.公平交易法第10條第１項第5款的規定，係以「直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免」的事實狀態為其規範內容。依據正當法律程序的要求，此事實狀態是否存在，以及何時發生，在認定上勢必有其合理之邊界，方能滿足法律的可預測性要求。如果對於此款規定的解釋無限上綱，擴張其時態，必然造成不合理的打擊構面，讓受規範的對象無所適從。如果各方真的認為，一個公開收購的案件，是不是構成公平交易法所欲規範的結合，必須從嚴探究實質加以認定，那麼最應該做的，是透過修法的方式，取得新的立法共識，才合適改變向來行政的先例。如此的做法，方不致對於受規範的對象加以突襲。

公平及一致的執法，對於維護法律的正當程序，至關重要。如果各方意見真的認為，公平交易法必須對於公開收購的交易建立新的典範，站在法律應該透明以及具備可預測性的立場，修法（或者最低限度上，訂定新的行政命令），向未來的個案加以實施，才是符合正當法律程序應有的作法。任何嘗試自為詮釋個案法律適用的立場，均係捨本逐末，不符正當法律程序的期待。本件輿論多所關注之個案，有期於公平會勇於任事，作出明快解釋，樹立最佳典範，以維護公開收購的參與者以及投資人的權益。

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