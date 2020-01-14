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太景流感新藥TG-1000首獲美國專利 授權談判添利多

2020-01-14 16:40經濟日報 記者陳書璿／即時報導

新藥研發公司太景生技（4157）的流感抗病毒新藥TG-1000喜獲美國專利。該公司接獲美國專利局（Unitied States Patent and Trademark Office，簡稱USPTO）通知，核准了流感抗病毒新藥TG-1000的物質專利。此為TG-1000全球首項專利，除了奠定TG-1000的全球商業價值外，將對目前進行中的授權談判多有加分。

自2019年來，太景積極推動流感抗病毒新藥TG-1000的研發及授權且進展順利。太景董事長暨執行長黃國龍指出，去年元月遞交TG-1000的專利申請後，經美國專利局審查符合各項專利要件，順利地在一年內取得核准，專利保護期可至2039年。

針對TG-1000該項物質專利，太景亦遞交了中國大陸、台灣及專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的專利申請，並將透過PCT專利申請進行歐亞等五大洲的全球專利佈局，後續仍將持續提出包括中間體、劑型、製程等類型之專利申請，進一步對TG-1000進行完整專利保護。

黃國龍表示，「TG-1000獲得美國專利的意義等同專家對TG-1000的價值認可，其他國家進行TG-1000專利審核時，美國專利將會是重要參考指標。」

太景對大中華及歐、美、亞洲地區授權TG-1000的洽談亦在緊鑼密鼓進行中，中國大陸已有多家大型藥業表達高度合作意願，目前太景已啟動密集協商程序，加上TG-1000已獲美國專利，對授權談判又是明顯利多，新藥專利的價值將反映於海外授權案的里程碑款及權利金之上。在臨床發展部分，日前太景已接獲通知，中國大陸已同意免召開臨床試驗前溝通交流會，將逕送資料申請臨床試驗許可。

太景流感

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