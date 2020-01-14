專家：美方取消匯率操縱國 人民幣漲勢可望延續

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋14日發表人民幣市場周評指出，在中東局勢降溫後，人民幣重回升值軌道，階段性走強的態勢明確。尤其今日清晨美方釋出善意，宣布將大陸自匯率操作名單移除，為後續中美協議簽屬注入一劑強心針。後續重點將聚焦在15日的中美第一階段協議，除了協議本身細節受關注外，當日或有可能公布新一階段關稅移除等其他利好措施。

上周初受美國駐伊拉克軍事基地遇襲的影響，風險偏好轉趨保守，美債、日圓等避險資產獲得市場追捧，而人民幣匯價則一度由升轉貶。但由於美國總統川普措辭和緩，促使美伊緊張局勢進一步獲得緩解，加上年節前結匯的實質需求仍在，人民幣不僅收復先前跌幅，在岸中間價更升至6.9351元兌1美元，創五個月來新高，顯示市場信心已逐步回穩。

最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約513點，收在6.9150元，升值幅度0.74%；在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約471點，收在6.9192元，升值幅度0.68%。

另外，上周末（12日）外匯管理局局長潘功勝提出「跨境資本流入將呈趨勢性增長」等利好人民幣基本面的言論，顯示監管認同近期人民幣的強勁走勢。

境內貨幣市場方面，上周降準政策正式落地，隔夜質押式回購利率一度跌破1.00%，市場成交量多數集中在隔夜上；縱使因跨年節需求湧現，各主要回購利率有所反彈，但資金面供給依舊維持寬裕。

而在公開市場方面，人行操作相對謹慎，已連續13日暫停逆回購，累計單周資金淨回籠人民幣500億元。上周雖因市場資金充沛，人行未如預期開展28天期逆回購，但隨著年關、稅期將至，利率水平已有所回升，倘若本周短率持續拉升，仍可望期待監管開展新一輪的逆回購交易。