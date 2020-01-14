勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費

勞動部今（14）日公布去年「勞工生活及就業狀況調查」，結果發現，近一年有加班的勞工占46.3%，較上次調查下降1.5個百分點，但勞工每月加班工時較上次略升0.3小時。近一年加班最多行業以專業／科學及技術服務業占65.4%最高，上次調查第一的金融保險業退居第三。

值得注意的是，隨著通訊軟體應用普遍，本次調查勞工下班後曾被雇主以電話、網路、手機App或LINE等通訊方式交辦及執行工作比率12.4%，每月平均工時6.4小時，都較上次調查比率9.1%，月平均達4.8小時增加不少。

為了解勞工近一年（2018年6月至2019年5月）工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規畫等情形，勞動部每年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，以參加勞保本國勞工為調查對象，回收有效樣本4,116份。

調查結果發現，勞工對整體工作感到滿意的比率70.3%，較上次小升0.3個百分點。整體感到滿意者，以性別工作平等、同事間的相處與友誼之滿意比率都超過九成六最高，其次為主管對員工的關切與照顧占94.8%；不滿意者中，以人事考核升遷制度不滿意比率占71.7％居首，其次為工作負荷量占68.0%，員工申訴管道之暢通占62.9%居第三，對工資不滿則居第四59.2%。

勞工近一年有加班者占46.3%，較上次下降1.5個百分點，其中平均每月加班工時15.9小時，較上次略增0.3小時。其中加班工時比率以專業／科學及技術服務業占65.4%最高，其次為電力及燃氣供應業占61.7%，出版／影音製作／傳播及資通訊服務業、金融及保險業都占58.9%，並居第三。

有加班的勞工中，每次都有領加班費或補休占90.5%，較去年略增0.1個百分點。曾經沒有領取或補休占9.5%，以藝術／娛樂及休閒服務業占34.2%最高，其次為不動產業占23.0%，教育業占17.6%、出版／影音製作／傳播及資通訊服務業占16.7%居第三。

至於加班給付方式，以一律給付加班費占42.6%最高，其次為可選擇加班費或補休占36.1%，一律給予補休占9.2%居第三。去年調查一律給付加班費46%，此次調查比率明顯降低。

勞工預計退休年齡平均為61.1歲，規畫61歲以上退休者占48.8%；男性勞工61.9歲，較女性60.4歲多1.5歲。勞工規畫退休後生活費用來源，以「自己儲蓄」占78.9%最多，其次為「新制勞工退休金」占61.8%，「勞保老年給付」占46.2%居第三。